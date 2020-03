Les orthophonistes en colère manifestent aux péages d’autoroutes – AFP

Les orthophonistes salariés et libéraux, mécontents des conditions de leur rémunération, distribueront ce week-end des tracts dénonçant leur situation aux abords d’une trentaine de péages autoroutiers, a indiqué vendredi leur fédération nationale (FNO). Ils dénoncent “l’érosion continue de leurs revenus”, alors qu'”ils répondent depuis des années aux efforts qui leurs sont demandés par le gouvernement et les caisses d’assurance maladie”, explique la FNO dans un communiqué.

La fédération demande notamment la revalorisation de tous les actes d’orthophonie, des indemnisations de déplacement, et la reconnaissance de la formation au niveau master.

Entre 1995 et 2007, l’augmentation des honoraires pour professionnels conventionnés a été de 1% en moyenne, “et donc largement inférieure au coût de la vie”, et les salariés voient leur grille et leur statut “gelés depuis des années”, affirme-t-elle.

“Quel que soit leur mode d’exercice”, les orthophonistes sont des acteurs de santé qui répondent “toujours présent aux rendez-vous des grands plans de santé publique”, souligne la FNO qui cite notamment le plan Alzheimer, le plan autisme et le plan cancer et celui en direction des personnes sourdes et malentendantes.

Outre les tracts, les orthophonistes distribueront aux automobilistes des cartes postales à l’attention du président de la République auprès de qui ils sollicitent une audience.

On compte quelque 15.000 orthophonistes en France dont les trois quarts exercent en libéral.

fm/im/ct