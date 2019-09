Les Olympiades du Vivre ensemble : 2e édition le 28 mai à Versailles

La Ville de Versailles organise le 28 mai prochain, la seconde édition des Olympiades du Vivre ensemble. Cette manifestation sportive unique a pour vocation de promouvoir le sport et ses valeurs au cours de larges rencontres alliant valides et personnes en situation de handicap. Elle permet de poser un regard neuf sur le handicap et de développer concrètement l’esprit du « vivre ensemble ».

Organisé par la Ville de Versailles et l’Adapei des Yvelines, cet événement mobilise de nombreux partenaires tels que Handisport, le Sport adapté des Yvelines, les Scouts et Guides de France, le Comité départemental olympique et sportif, l’UGSEL78, l’UNSS78, les Médaillés jeunesse et sport, et de nombreuses associations sportives de la ville. Son objectif est de développer l’esprit du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs, quel que soit l’âge, le milieu social, ou le handicap des

participants. Les évènements sportifs auront lieu sur le site Montbauron, de 9h à 17h, sur les deux gymnases et dans la piscine du complexe sportif. La journée sera encadrée par de nombreux bénévoles : scouts, jeunes du quartier de Bernard-de-Jussieu et associations.

Une palette très riche de sports et d’activité divers seront pratiqués lors de cette journée : escalade, parcours gymnique, tennis de table, basket, jeux à poney, lancer de balle, course d’obstacle, de relais et en fauteuil, freesbee, mini-golf et bien d’autres… Plusieurs nouveautés s’ajoutent à cette liste cette année.

Parmi les plus classiques le Taekwondo ou encore le rugby sont proposés. D’autres épreuves plus atypiques attendent les participants comme le « Kin ball » ou la course de « Joëlette ».

Les participants de tout âge et de tout handicap pourront à cette occasion prouver leurs capacités lors de ce rassemblement exceptionnel. Celui-ci regroupera près de 300 sportifs, valides et non valides, invités à s’associer lors d’épreuves mixtes. La convivialité, la joie de partager, la découverte de certaines spécificités sportives liées aux handicaps seront, ce jour-là, de rigueur.