“Les Oiseaux” revisité

À travers une adaptation libre mais toutefois proche du texte original d’Aristophane, Frédéric Vossier donne voix aux acteurs handicapés mentaux de l’atelier Catalyse.

Cette comédie grecque antique est une parodie de la conception de l’origine du monde. Elle relate les péripéties de deux citoyens d’Athènes qui convainquent les oiseaux de construire une ville entre les nuées et la terre et de devenir les intercesseurs entre les hommes et les dieux. Cette fable est aujourd’hui revisitée par Frédéric Vossier avec l’atelier Catalyse, compagnie formée d’adultes handicapés mentaux que Madeleine Louarn, metteur en scène, accompagne depuis ses débuts en 1984. Le chorégraphe Bernardo Montet a travaillé les moments de danse à partir des comédiens et de leurs improvisations. La fantaisie de la pièce s’exprime autant parle récit que par les corps des interprètes. « Avec Les Oiseaux, nous plongeons dans un champ que nous avons souvent effleuré et très souvent désiré mettre en scène : la comédie, explique Madeleine Louarn. La singularité des acteurs de l’atelier Catalyse se retrouve aussi dans l’humour. La légèreté et le ridicule y sont associés à la naïveté et à l’enthousiasme. Pour filer dans la ligne dadaïste, nous bâtirons un univers à la fois chorégraphique, musical et emplumé, et choisirons une musique électro-punk, massive, déjantée, subversive et drôle. »

Pratique

Les Oiseaux d’Aristophane par les acteurs de l’Atelier Catalyse adaptation de Frédéric Vossier mise en scène : Madeleine Louarn chorégraphie : Bernardo Montet

Dates : du 22 au 25 novembre 2012 à la Ferme du Buisson à Noisiel.

Portraits de la compagnie Catalyse

Myriam Richard a photographié les comédiens du théâtre de l’Entresort en les mettant en scène dans des espaces étrangers ou liés au monde du Théâtre. La particularité de ces comédiens professionnels est qu’ils sont aussi handicapés mentaux, même si parfois cela ne se perçoit qu’à peine, on trouve dans la gestuelle une étrange singularité.

Exposition : photo Les Oiseaux De Myriam Richard Jusqu’au au 9 décembre En partenariat avec Le Théâtre de l’Entresort et Le Théâtre de Lorient Galerie Le Lieu : Quai de Rohan 56100 Lorient Tél. 02 97 21 18 02 contact@galerielelieu.com Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 13h à 18h. Le week-end de 15h à 18h. Fermé les jours fériés.