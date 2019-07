Les obligations de l’employeur

La loi du 10 juillet 1987, imposait déjà aux entreprises de plus de vingt salariés sont l’obligation d’employer au moins 6% de personnes handicapées dans leur effectif. La loi du 11 février 2005 est venue réaffirmer cette obligation et l’étendre à de nouvelles catégories de personnes handicapées.

Les établissements de salariés salariés et plus ont obligation d’effectuer une déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés à retourner avant le 15 février à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ceux qui ne remplissent pas, ou qui ne remplisse que partiellement cette obligation, doivent s’acquitter d’une contribution à l’Agefiph en utilisant un « bordereau de transmission ».

Un nouvel essor pour l’emploi



La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dites loi handicap, entrée en application au 1er janvier 2006, renforce le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés au sein de l’entreprise et introduit de nouvelles dispositions destinées à donner un nouvel essor à l’emploi des personnes handicapées. Chaque établissement doit calculer l’effectif d’assujettissement et le nombre de bénéficiaires à employer pour remplir l’obligation d’emploi. L’effectif d’assujettissement est calculé selon les règles définies à l’article L.620.10 du code du travail. Il inclut l’ensemble des effectifs permanents de l’établissement au 31 décembre y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et intérimaires au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.



Déclaration unique

Pour les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique à chaque établissement disposant de l’autonomie de gestion par rapport au siège social, notamment pour la gestion du personnel (recrutement, licenciement…). Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social pour faire une déclaration unique.

Toutes les entreprises des secteurs privé et public ont une obligation d’emploi de personnes handicapées. Les entreprises et établissements relevant du secteur public consulteront les informations sur l’obligation d’emploi sur www.fiphfp.fr L’effectif d’assujettissement est l’effectif sur lequel portera l’obligation d’emploi de 6%. Le niveau d’obligation est calculé en multipliant l’effectif d’assujettissement par 6%. Le résultat s’exprime en nombre de bénéficiaires que l’établissement doit employer. L’entreprise dispose de plusieurs moyens pour atteindre cette obligation.

Comment satisfaire à l’obligation d’emploi ?



Les entreprises disposent de cinq moyens pour satisfaire à leur obligation d’emploi. Elles peuvent choisir d’en utiliser un ou plusieurs.

Employer des personnes handicapées



Les entreprises établissements comptabilisent au titre de l’obligation d’emploi les salariés handicapés justifiant de l’un des titres de bénéficiaires listé par la Loi.

Cette liste comprend :

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (ex-COTOREP),

– les victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ayant une Incapacité permanente, partielle au moins égale à 10% et titulaires d’une rente versée par un organisme de Sécurité Sociale,

– les titulaires d’une pension d’invalidité avec une réduction des 2/3 de leur capacité de travail,

– les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité,

– les veuves de guerre non remariées et orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans,

– les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge avec le militaire décédé,

– les sapeurs pompiers volontaires, victimes d’un accident dans l’exercice de leur fonction.

La loi introduit de nouveaux bénéficiaires de l’obligation d’emploi



Les titulaires d’une carte d’invalidité ou de l’allocation adulte handicapé (AAH) peuvent désormais bénéficier du statut de travailleur handicapé sans se faire reconnaître comme tels par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex-Cotorep).

2. Conclure un contrat de sous-traitance, de fournitures, de prestations de service ou de mise à disposition de travailleurs handicapées



Les établissements peuvent remplir jusqu’à 50% de leur obligation d’emploi en passant des contrats de sous-traitance avec :

– les entreprises adaptées (ex. atelier protégé),

– les centres de distribution de travail à domicile

– les établissements ou services d’aide par le travail (ex. CAT).)

Une formule de calcul permet de passer d’un montant de marché de sous-traitance à un nombre d’unités bénéficiaires.

3. Accueillir des demandeurs d’emploi handicapés en formation dans le cadre d’un stage.



L’établissement peut comptabiliser les stagiaires handicapés accueillis dans l’année pour une durée minimum de 150 heures par stagiaire.

Il s’agit de demandeurs d’emploi handicapé en formation accueillis dans le cadre d’un stage. Les étudiants ne peuvent être pris en compte.

L’accueil de ces stagiaires est pris en compte dans la limite de 2% de l’effectif d’assujettissement.

4. Conclure un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement en faveur de l’emploi des personnes handicapées

La conclusion d’un accord relatif à l’emploi des personnes handicapées permet à l’entreprise, dès lors qu’il est agréé par l’autorité administrative de s’exonérer de l’obligation d’emploi durant la période de validité de l’accord.

Cet accord doit comporter obligatoirement un plan d’embauche de personnes handicapées et au moins deux des actions suivantes :

– un plan d’insertion et de formation,

– un plan d’adaptation aux mutations technologiques,

– un plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.

5. Verser une contribution à l’Agefiph



Le versement d’une contribution à l’Agefiph est une possibilité offerte aux entreprises pour satisfaire leur obligation d’emploi.

(source Agefiph)