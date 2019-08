Les nuits magiques de Chartres en Lumières

Chaque soir de l’été, à la tombée de la nuit, le patrimoine de Chartres fait son show ! Vingt-trois sites scénographiés s’illuminent de toute part dans un spectacle animé produit par la Ville de Chartres et conçu par Xavier de Richemont. La gageure de Chartres en Lumières fut de valoriser de manière originale un patrimoine architectural exceptionnel grâce à la réalisation d’un spectacle gratuit, accessible à tous et permettant de rêver le temps d’une ballade de deux heures environ. Depuis sept ans, cette magie opère. Ils étaient plus de 800 000 en 2008 à participer à cet enchantement.

Vingt-trois sites de la ville à découvrir le temps d’une flânerie enchantée

Un vol d’oiseau sur la cathédrale, un ballet jazzy sur les murs du théâtre, des pages d’histoire tournées sur l’hôtel Montescot, le brassage du linge sur les lavoirs du bord de l’Eure… voilà quelques-uns des tableaux que le public pourra découvrir en venant à Chartres en Lumières. Dans une mise en scène associant technicité et esthétique, la ville de Chartres a su extraire l’âme de chaque site et l’exposer aux yeux de tous.

Pour découvrir le nouveau site illuminé et les trois nouvelles scénographies proposés cette année par Chartres en Lumières, il faudra attendre patiemment la Fête de la Lumière qui se déroulera les 18 et 19 septembre 2009.

www.chartresenlumieres.com