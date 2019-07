Les nageurs handicapés de La Réunion se jettent à l’eau

Organisée par l’Association Sportives Cœur en Joie et le Comité Régional du Sport Adapté, la deuxième journée aquatique de la saison s‘est déroulée dimanche dernier à la piscine de Plateau-Caillou à Saint Paul. Les sportifs sont venus de Saint-Louis (ASPQ), Saint-Pierre (CSASP), Saint-Denis (AEHD), Sainte-Marie (LAD), Saint-Pierre (ASGR1),Saint-Paul (ASCJ), le Port (APSA), le Tampon (ASPHT), Saint-André (ASAPH).

La journée aura rassemblé plus de deux cent personnes et les organisateurs se réjouissent de cette réussite. Plusieurs séries de 100 m, 50 m, 25 m se sont déroulées dans le grand bassin tandis que des parcours aquatiques dans le petit bassin étaient proposés aux athlètes en plus grande difficulté. C’est le relais 4 x 25m qui a clôturé cette journée de compétition.

Enfin, à l’issue de la remise des récompenses, les participants sont rentréschez eux, la tête chargée de souvenirs. Beaucoup – et notamment les membres de l’Asaph – ont annoncé leur souhait d’aller se faire réserver des créneaux-horaires dans les piscines muniipales afin qu’ils puissent s’adonner à leur nouvelle passion.