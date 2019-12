Les mutuelles veulent mieux orienter leurs adhérents

A l’occasion du 39e congrès de la Mutualité française qui s’est tenu à Bordeaux, Jean-Pierre Davant a présenté un “bouquet de services” pour mieux orienter les dizaines de millions d’adhérents des mutuelles au sein du système de santé.

La Mutualité française, qui fédère la quasi-totalité des mutuelles santé et couvre près de 38 millions de personnes, a détaillé son programme “Priorité Santé Mutualiste” (PSM), un nouveau service d’information et de conseils téléphonique (39 35) pour les adhérents.

Devant plus de 3000 délégués mutualistes, M. Davant a dressé un bilan sévère des réformes du système de santé, rappelant l’objectif non tenu d’un équilibre de l’assurance maladie en 2007, les retards du dossier médical personnel ou encore la persistance d’une inégale répartition des médecins sur le territoire.

Faire reculer les dépassements d’honoraires

La Mutualité française propose par ailleurs de participer plus activement à la gestion des affections de longue durée (ALD, cancer ou diabète, par exemple), qui sont couvertes à 100% par la Sécu. Elle souhaiterait notamment pouvoir orienter des patients vers des services de soins pratiquant le tiers payant, où les professionnels seraient rémunérés de manière forfaitaire. M. Davant a dit estimer que les mutuelles devaient “peser pour faire reculer cette prolifération des dépassements d’honoraires dans le secteur privé et le service public hospitalier”. Il aussi réaffirmé l’intention des mutuelles de poursuivre le développement de leur propre réseau de soins, qui comprend déjà une centaine d’établissements hospitaliers, des centaines de cabinets dentaires et de centres d’optique.