Les mutations de la biologie médicale. Ce qui va changer en 2010

Le Centre National de l’Expertise Hospitalière (CNEH) aborde le sujet des laboratoires lors de son prochain colloque qui se tiendra le mardi 15 septembre 2009 à Paris. La loi HPST et les communautés hospitalières de territoire vont profondément modifier le paysage des laboratoires dans les toutes prochaines années. Que dit l’article 20 de la loi HPST, où en est la mise en œuvre de la commission Ballereau, où en sont les démarches d’accréditation ? Autant de questions que se posent les professionnels de la biologie et les managers de santé, pour lesquelles le CNEH tentera d’apporter des réponses.

C’est dans un objectif d’information et de préparation des établissements à cette nouvelle organisation, que le CNEH propose de réunir les acteurs de santé sur ce sujet.

La matinée fera le point sur la nouvelle législation en vigueur. Des témoignages et regards croisés public/privé viendront enrichir les débats.

L’après-midi abordera plus particulièrement les impacts économiques, les conditions de réussite et les bénéfices pour les laboratoires.

Cette rencontre se tiendra le mardi 15 septembre 2009 de 9h à 17h à Paris à la MGEN, 3 square Max-Hymans, dans le 15ème arrondissement.

Le CNEH

Partenaire privilégié des établissements de santé et des institutionnels depuis 35 ans, le CNEH intervient dans trois métiers complémentaires : le conseil, la formation et l’information. Sa mission : accompagner les établissements tout au long de leurs projets, former les professionnels et animer un réseau d’échange et de partage qui favorise la diffusion des innovations et des bonnes pratiques. L’originalité du CNEH repose sur un modèle associatif qui garantit son indépendance et l’engage durablement aux côtés des acteurs de santé. Ses 45 consultants permanents, en collaboration étroite avec un large réseau d’experts et de professionnels de terrain, conjuguent les expertises métiers de la santé aux compétences méthodologiques du conseil pour concevoir des réponses sur mesure.