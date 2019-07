Les Mousquetaires : acteurs de longue date de l’insertion professionnelle

Dès 1992, les Mousquetaires créent l’AMHI, l’Association des Mousquetaires pour les handicapés et leur insertion afin de concrétiser leur engagement citoyen auprès des personnes handicapées. Leur objectif : aider les personnes handicapées à réussir leur insertion professionnelle en leur présentant les métiers de la grande distribution et en permettant aux chefs d’entreprise indépendants Mousquetaires de les embaucher.

L’AMHI se concentre sur trois missions principales, déclinées au travers de nombreuses actions menées au quotidien. Elle étudie et développe des solutions propres à favoriser l’insertion professionnelle et l’intégration sociale de personnes handicapées chez Les Mousquetaires. En même temps, elle assiste et conseille les entreprises Mousquetaires pour le respect de la législation française sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Enfin, elle étudie et propose aux entités du Groupement des Mousquetaires des partenariats visant à développer les relations économiques avec les entreprises du secteur protégé.

Réseau national d’entreprises adaptées

Pour favoriser l’activité des personnes handicapées : l’AMHI travaille en collaboration avec Inter Handicap Systems, réseau national d’entreprises de service d’aide par le travail et d’entreprises adaptées, composées uniquement de travailleurs handicapés, et l’APF. Cette collaboration se décline suivant différents modes de coopération : prestation de services, fourniture de produits finis, sous-traitance ou mise à disposition de personnel.