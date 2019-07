« Les Mots doux » : un projet de film pour évoquer amour et handicap mental sans tabous

Evoquer sans tabous la vie sentimentale et l’accompagnement des personnes handicapées mentales : Tel est l’objectif du film « Les Mots doux », que préparent Djana Schmidt et Antoine Bonnin, réalisateurs de documentaires et notamment des films « Lhamo, petite fille de l’Himalaya » et « Joséphine, le droit à la beauté » produits par France 5 et France 3.

Après avoir tourné un court-métrage dans plusieurs établissements des Papillons Blancs des Rives de Seine (92), ils ont décidé, en partenariat avec cette structure et l’UNAPEI, de réaliser un long métrage pour « donner la parole à ceux que l’on croit incapables de s’exprimer et à ceux qui n’ont jamais pu parler ».

« Un couple s’est formé au sein d’un ESAT dans lequel nous avons réalisé le premier tournage. Ces deux personnes souhaitent aujourd’hui se marier dans le courant de l’année. C’est ainsi qu’est venue l’idée de réaliser un film montrant les préparatifs du mariage à travers les épreuves, joies et peines, et donnant la parole aux protagonistes », commentent les réalisateurs.

Pour financer ce projet, ils ont décidé de faire appel au grand public : « Un appel à souscription est lancé pour pouvoir commencer le tournage le plus vite possible. Vous pouvez facilement, en un clic et pour quelques euros (ou plus), devenir coproducteurs d’un documentaire sensible et respectueux qui s’intéresse plus à nos ressemblances qu’à nos différences ».

Retrouvez la bande d’annonce du film et plus d’informations sur : http://www.touscoprod.com/fr/project/produce?id=1087 et http://lesmotsdouxlefilm.blogspot.fr/