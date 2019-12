Les métiers de l‘accueil et de l’animation s’engagent plus que jamais dans la lutte contre les discriminations

Dans le cadre de ses missions de défense et de représentation des intérêts des Professionnels du secteur de l’Accueil et de l’Animation, le SNPA – Syndicat National des Prestataires de Services d’Accueil, d’Animation et de Promotion – porte une véritable politique en faveur de la diversité auprès des entreprises adhérentes. L’objectif poursuivi par le SNPA est de former la Profession aux enjeux de la diversité – diversité des origines, parité entre les femmes et les hommes, emploi et maintien de personnes en situation de handicap, emploi des seniors – afin lutter contre toutes formes de discriminations. Le pari est de taille, quand on sait que le personnel d’accueil est à l’origine de la première impression que les clients et les collaborateurs ont d’une société.

En outre, l’entreprise engagée dans une démarche en faveur de la diversité véhicule une image de société citoyenne et répond aussi à des obligations légales et à des enjeux économique, social et éthique. Le SNPA est engagé sur le terrain de la lutte contre les discriminations au travers de différentes actions :

– Création du logo handi-accueillant, en collaboration avec d’Accueil Job (site web d’offres d’emploi dans les métiers de l’accueil), signalant l’embauche de personnes en situation de handicap

– Mise à disposition d’une plaquette de sensibilisation sur le handicap, intitulée « L’emploi des personnes handicapées, une démarche fédératrice »

– Engagements pris de la part de la Profession en faveur de l’embauche et du maintien des seniors dans l’emploi

– Le Plus : Le SNPA a obtenu auprès de sa branche professionnelle une évolution de sa Convention Collective qui se traduit par une prise en charge à 100%, par l’OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé), d’une formation visant à expliquer aux entreprises ce que sont la diversité et la discrimination.

Le SNPA en bref…

Constitué en 1993, le SNPA (Syndicat National des Prestataires de Services d’Accueil, d’Animation et de Promotion) est un syndicat professionnel représentant les sociétés prestataires de services d’Accueil (accueil événementiel et accueil en entreprise) et d’Animation.

Présidé par Sophie PECRIAUX depuis 2006, le SNPA compte près de 50 entreprises adhérentes (soit plus de 11 300 salariés) et représente 80% du marché de l’accueil. Sa mission : développer les actions nécessaires à la défense et à la représentation des intérêts de ses adhérents et plus généralement des métiers de l’Accueil et de l’Animation.

Le SNPA est le seul syndicat Professionnel existant en représentation des prestataires spécialisés en services d’Accueil.