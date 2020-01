Les MDPH : Toutes vos démarches et prestations liées au handicap

Pour toutes démarches administratives ou demandes de prestations liées au handicap (AAH, RQTH, Carte mobilité inclusion…), les personnes handicapées doivent impérativement se tourner vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Des structures présentes dans tous les départements

La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui réunit : l’État, le Conseil Départemental, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la CAF, et la mutualité agricole (MSA).

Créées grâce à la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, les MDPH sont présentes dans tous les départements français, soit plus de 100 établissements. En lien avec le Conseil général de chaque département, elles fonctionnent comme des « guichets uniques » et ont de nombreuses missions. En effet, les MDPH sont là pour écouter, accompagner et orienter les personnes handicapées et leur famille. Grâce à des partenaires, ces structures ont aussi un rôle de sensibilisation du public sur le handicap.

Les nombreuses aides attribuées par les MDPH

À partir des demandes formulées par chaque personne en situation de handicap dans son dossier, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de chaque demandeur. Elle peut être composée de médecins, référents insertion professionnelle, travailleurs sociaux, psychologues…

Sur la base de ces évaluations, les MDPH peuvent alors organiser la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin de décider l’attribution d’aides et de prestations pour la compensation du handicap (Plan personnalisé de compensation). Ces établissements décident aussi des orientations vers une structure adaptée ou un service médico-social : ESAT, Foyer d’accueil médicalisé (FAM)…

Ainsi, parmi les différents domaines d’action des MDPH, on trouve :

– L’attribution de l’Allocation adulte handicapé (AAH).

– La délivrance de la carte mobilité-inclusion (CMI), qui remplace, depuis le 1er juillet 2017, les anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

– L’accès à l’emploi, avec notamment l’attribution de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

– L’orientation professionnelle, vers des établissements de travail en milieu protégé ou des centres de rééducation professionnelle par exemple.

– L’orientation vers des établissements et services médico-sociaux.

– Le fonds de compensation handicap (FDCH): présent au sein de chaque MDPH, le fonds départemental de compensation du handicap a pour but d’accorder des aides financières complémentaires aux aides classiques. De cette manière, c’est chaque MDPH, qui, à travers son fonds de compensation, détermine ses critères d’attribution.

Pour obtenir plus d’informations sur les MDPH et leurs missions, ou remplir un formulaire de demande d’aides, vous pouvez consulter le site internet de la MDPH de votre département, la contacter par e-mail ou par téléphone, ou vous y rendre.

Camille R.

Sources :

Site officiel Service public.fr

Site national MDPH