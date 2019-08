Les manuels scolaires regorgent de stéréotypes discriminants

Ces stéréotypes, susceptibles d’alimenter les discriminations, doivent être corrigés, estime la Halde dans son rapport, en préconisant une prévention des discriminations dans tous les programmes du secondaire. Cette étude “relève la présence de stéréotypes dans les manuels scolaires quelles que soient les disciplines enseignées y compris l’éducation civique”, selon la Halde. L’étude s’appuie sur des données observées dans les manuels (29 ont été soumis à analyse, comprenant 3 097 illustrations), mais aussi sur des entretiens auprès d’élèves et d’enseignants.

Délit grave et pénalement puni

Les stéréotypes observés sont dévalorisants en particulier pour les femmes et les personnes d’origine étrangère, tandis que le handicap est “rarement évoqué”, “l’impasse est faite sur le sujet de l’orientation sexuelle” et les seniors sont “souvent associés à des représentations liées à la maladie et à la dégénérescence du corps”. En outre, la sensibilisation sur le sujet “ne fait pas assez clairement le lien entre le principe d’égalité et la discrimination” et celle-ci “n’est pas toujours présentée comme un délit grave et pénalement puni”.

Vision inégalitaire

Globalement, les hommes sont plus représentés que les femmes, tandis que les photos renforcent “le stéréotype du Noir pauvre et malade”, ce qui entretient “une vision inégalitaire entre Noirs et Blancs”. Dans ses recommandations aux éditeurs, la Halde “rappelle que les fonctions et les métiers doivent être féminisés”, et demande “que toutes les personnes soient représentées et que celles qui souffrent d’une représentation le plus souvent négative soient illustrées dans des situations ordinaires et non systématiquement négatives”. Au ministère de l’Education, elle demande une formation spécifique des personnels à l’enseignement sur la prévention des discriminations, qui ne doit pas se limiter pas à la seule classe de 5e. L’étude sera reconduite régulièrement.