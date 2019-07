Les managers face au handicap : des questions sans réponses ?

A l’occasion de son cinquième anniversaire, l’association Hanploi organise le 18 novembre, en partenariat avec l’AFMD, Sciences Po et Entreprises & Handicap, une conférence débat d’actualité sur le rôle des managers dans la politique de Responsabilité Sociale des Entreprises, notamment sur le sujet du handicap. La conférence, qui réunit DRH, managers, chercheurs et experts sur les questions du management, du handicap et de l’intégration professionnelle, sera l’occasion de mieux comprendre le rôle attendu des managers dans le cadre d’une politique de RSE en faveur des personnes handicapées.

En ouverture de la conférence, le discours de Marie-Anne Montchamp, Députée et ancien Ministre, permettra de mettre en lumière le lien avec le Colloque du 22 octobre organisé par Entreprises et Handicap, également à Sciences Po. Ainsi, en résonance avec les constats établis le 22 octobre sur l’existence de freins à l’intégration professionnelle des personnes handicapées et sur le fait que les modèles de la RSE contribuent à les lever, les débats du 18 novembre porteront sur :

– L’impact de la mise en place d’une politique RSE au sein d’une entreprise

– Le rôle du manager dans le cadre de cette politique, notamment sur le sujet du handicap et de la diversité

– La mise en lumière des axes d’amélioration sur la mobilisation des managers et leurs modes de management

La conférence du 18 novembre sera également l’occasion pour l’AFMD de présenter son nouveau guide sur la gestion RH des personnes en situation de handicap, issu des travaux de la commission « Guide des bonnes pratiques des entreprises adhérentes».

L'entrée est libre et gratuite.

Site national de recrutement, www.hanploi.com est un outil au service des personnes en situation de handicap ainsi que des recruteurs d’entreprises et de la fonction

publique engagés dans une démarche de recrutement dans la diversité. www.hanploi.com garanti aux candidats en situation de handicap que leur CV sera reçu par des recruteurs, pour qui, à compétences égales, le handicap n’est pas un frein.

Outre les services offerts par le site internet, l’association Hanploi propose des actions de formation, de sensibilisation et de conseil auprès des entreprises, écoles et universités. L’association organise chaque année des Conférences sur les thèmes du handicap, de l’emploi et de la formation, ainsi que les Trophées Handi-Friends, organisés en partenariat avec le Groupe Idecom, qui récompensent les écoles et universités pour leurs efforts d’intégration des étudiants handicapés. Depuis deux ans, Hanploi co-organise avec des associations d’étudiants des évènements sportifs de sensibilisation sur le sujet du handicap.

