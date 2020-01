Les maladies chroniques progressent dans les pays en développement

Obésité, diabète, les maladies chroniques progressent dans le monde en particulier dans les pays en voie de développement. “La conséquence de l’importation du style de vie occidental”, ont remarqué les chercheurs réunis à Berlin au deuxième Congrès mondial de la santé la semaine dernière. Les maladies chroniques ne sont plus le fait des pays riches, 80% des nouveaux cas sont désormais diagnostiqués dans les pays pauvres ou en voie de développement.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce sont les régions d’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental qui sont les plus touchées par ce fléau. L’obésité fait des ravages en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. En Inde, les cas de diabète sont plus nombreux dans les villes que dans les campagnes. L’OMS table sur une croissance de cette maladie de 135 millions de malades en 1995 à 300 millions en 2025.

D’après les experts réunis à Berlin, l’accent est toujours mis sur le paludisme et le sida dans les pays en développement mais pas assez sur les maladies chroniques. Il est important de développer la prévention.

Rapport sur les maladies chroniques sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) www.who.int