Les Maîtres Chiens Guide d’Aveugles d’Ile-de-France se mobilisent auprès des entreprises

A l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées, organisée du 18 au 22 Novembre 2013, l’association des Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France se mobilise auprès des entreprises tout au long de la semaine à travers différentes animations.

L’association proposera ainsi des démonstrations mais aussi différents ateliers autour de la déficience visuelle en présence notamment de maitres de chien guide, afin d’informer les collaborateurs sur le rôle de l’association et plus particulièrement sur l’aide apportée au quotidien par le chien guide d’aveugle.

« Les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France ont pour mission de remettre gratuitement un chien guide à chaque personne aveugle ou malvoyante qui le désire, précise l’association. Obtenir un chien guide est pour une personne déficiente visuelle une aide incontestable voire un changement de vie. Si le chien guide d’aveugle ne décide pas des trajets, en évitant les obstacles et les dangers, le chien guide d’aveugle apporte de l’autonomie dans les déplacements extérieurs. Se déplacer avec plus de facilité de sécurité et de confort, c’est rompre l’isolement mais c’est surtout favoriser les activités à l’extérieur de chez soi et notamment une vie sociale et professionnelle. En milieu professionnel, il est éduqué pour rester calme en toute situation et pourra aider la personne déficiente visuelle à se déplacer au sein des locaux de l’entreprise, et favoriser les contacts avec les autres collaborateurs. Nul doute que ce collaborateur peu ordinaire deviendra vite la mascotte de l’entreprise ».

