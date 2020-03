Les maires des grandes villes favorables au Service civique

Alors que la loi créant le service civique volontaire vient d’être votée, les Maires de Grandes Villes se félicitent de faire partie du comité stratégique de la nouvelle Agence du service civique, présidée par Martin Hirsch. Michel Destot, Président de l’AMGVF, Député-Maire de Grenoble, a participé, à ce titre, à la première réunion du comité stratégique de l’Agence qui s’est tenue ce jour à l’Assemblée nationale. L’AMGVF entend accompagner la montée en puissance du service civique volontaire, au titre de la promotion de la citoyenneté et de la mixité sociale. Les Maires de grandes villes resteront, néanmoins, vigilants sur la nécessaire souplesse du dispositif (instruction administrative, agréments, etc), sur la nature et les contenus des missions proposées aux jeunes et le rôle d’animation et de suivi que pourront jouer, à l’avenir, les grandes villes et intercommunalités.