Les Lions de Narbonne en randonnée

Le Lions Club Narbonne Via Domitia propose une marche dans la Clape au profit des associations du Narbonnais qui oeuvrent pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées. Bernard Vercoutre, le président de la commission handicap du Lions club et instigateur de la manifestation explique que la circulation des personnes handicapées a besoin d’être sans cesse améliorée. La randonnée baptisée “la marche des genêts” partira le dimanche 31 mai à 8 h 30 du parking de la Chapelle des Auzils à Gruissan. Participation : 10 €. Compter deux heures et demi pour 6,5 km de marche (avec quelques pauses). Cette randonnée est possible pour tous à condition toutefois d’être équipé d’une bonne paire de chaussure de marche. Renseignements et inscriptions : Bernard Vercoutre 06 07 96 52 02 ou Philippe Ader 06 09 71 21 07.