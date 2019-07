Les lauréats du Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap »

De nombreux acteurs publics, privés et de l’économie sociale ont été réunis pour la deuxième édition du Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap », mercredi 17 juin à l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de Christian Sautter qui représentait le Maire de Paris pour l’occasion. Cette année, sept trophées ont été décernés par les partenaires du Prix : l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIH et l’ODAS. Les présidents du jury, Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées et Marie-Sophie Desaulle, directrice de l’agence régionale de l’Hospitalisation de Poitou-Charentes, ont, cette année encore, félicité les lauréats pour leurs remarquables innovations.

Catégorie Acteurs publics



1er prix : l’Université de Bourgogne

Grâce aux nouvelles technologies, l’Université de Bourgogne propose une plus grande autonomie aux étudiants handicapés ne pouvant pas être présents en cours (hospitalisés, malades) ou atteints de troubles moteurs invalidants, ne leur laissant pas la possibilité de prendre des notes de façon autonome.

Ce nouveau dispositif permet d’enregistrer les cours en direct afin de les « podcaster » (envoyer à distance) sous forme de fichier audio (éventuellement vidéo + diaporama).

2e prix : le Parc National des Pyrénées

Dans le cadre de son Programme d’Aménagement 2005-2009 et suite à l’année européenne des personnes handicapées, le Parc national des Pyrénées a souhaité mettre l’accent sur l’accès au milieu naturel pour tous. Cette accessibilité a pu être obtenue grâce à la mise aux normes des maisons du

Parc national, la réalisation de documents d’information et de communication adaptés, la formation des agents, l’embauche de personnes handicapées…

Catégorie Acteurs privés

Prix entreprises cotées : EDF Alsace



L’accompagnement et le maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap psychique nécessitent un véritable engagement des équipes managériales. C’est le défi de la délégation régionale de EDF qui a signé une convention de partenariat avec l’association Route Nouvelle Alsace, association qui a pour but de créer, développer et gérer des structures pour personnes handicapées psychiques. Cette convention « Handipsy » vise à maintenir dans l’emploi des salariés de EDF en situation de handicap psychique.

Prix entreprises non cotées : Aquitaine Artifices – Les artisans artificiers

Un bel exemple d’intégration professionnelle et économique réussie de travailleurs handicapés au sein de la structure Aquitaine Artifices où 15 salariés, reconnus travailleurs handicapés sur 21, ont reçu une formation et bénéficient d’horaires adaptés pour pouvoir travailler dans une entreprise artisanale de feux d’artifice.

Catégorie Acteurs de l’économie sociale

1er prix : la Fondation Entrepreneurs de la Cité

Elle propose une assurance aux créateurs d’entreprise à coûts très faibles grâce à un système de mécénat. Cette assurance couvre les risques santé, arrêt de travail, dommages et responsabilité civile. Elle est également proposée aux créateurs d’entreprise handicapés qui peuvent alors accéder aux mêmes garanties que les autres, aux mêmes tarifs, sans qu’il soit nécessaire de leur composer un produit d’assurance spécifique.

2e prix : APF Rhône

La volonté de maintenir le plus longtemps possible les personnes handicapées à leur domicile implique le rôle prépondérant et grandissant de leurs proches. La délégation départementale du Rhône de l’APF a bâti un projet d’aide dédié aux aidants (parents, famille) de personnes en situation de handicap dépendantes vivant à domicile. Appelé « les Fenottes », ce projet comporte trois volets :

– Le volet du répit par la venue à domicile d’une « Fenotte ».

– Le groupe de parole des aidants : lieu d’écoute et d’échanges entre les aidants familiaux.

– La formation des aidants familiaux.

Prix « Coup de coeur du jury»

Guerlain

Guerlain propose des soins pour une clientèle handicapée, grâce à un accueil personnalisé et une mise en accessibilité de ses locaux des Champs Elysées. Une vingtaine de personnes ont été formées à l’accueil et à la prise en compte des besoins spécifiques des clients en situation de handicap, que ce soit des personnes ayant des difficultés motrices, sensorielles ou atteintes d’autres pathologies invalidantes.

La conclusion revient à Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’OCIRP : « avec nos partenaires, nous voulons communiquer pour une meilleure sensibilisation en faveur des personnes atteintes d’un handicap, en levant les freins culturels, en facilitant leur vie quotidienne, en installant la considération dans le plus grands nombre de dialogues possibles. Informer, faire savoir et faire connaître, contribuent chaque jour un peu plus à favoriser des actions positives et à construire une plus grande cohésion sociale ».

L’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance est une union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire et à but non lucratif.

Au coeur de la famille, les conséquences du décès précoce, de la dépendance et du handicap restent très insuffisamment pris en charge par les régimes légaux de protection sociale. Depuis quarante ans, près de 40 institutions de prévoyance sont regroupées au sein de l’OCIRP, afin de permettre aux salariés de bénéficier de garanties de prévoyance adaptées à ces situations, dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise ou d’une branche professionnelle.