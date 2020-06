Les lauréats du CCAH

La deuxième cérémonie des Lauréats du CCAH se déroulera le Mercredi 30 Mars 2011 à partir de 16 heures à la Maison des Arts et Métiers de Paris. Spécialiste de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées, le CCAH a créé cet événement pour mettre en lumière, d’une part les projets exemplaires d’établissements et de services médico-sociaux, et d’autre part, le rôle de financeur éclairé des membres adhérents du Comité. A travers cette manifestation, le CCAH souhaite également encourager la reproductibilité d’expériences innovantes Tous les projets présélectionnés pour la cérémonie des Lauréats présentent la particularité d’avoir fait l’objet d’une aide financière des membres du CCAH au cours de l’année précédente.

Pour cette deuxième édition, quatre catégories de projets sont retenues, avec 5 projets nominés par catégorie.

1ère catégorie : l’accompagnement des personnes handicapées psychiques

2ème catégorie : l’accès à l’emploi

3ème catégorie : l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes

4ème catégorie : l’accès aux sports, aux loisirs et à la culture

Le prix spécial du jury récompensera le projet qui aura particulièrement touché la sensibilité des membres du jury.