Les Lauréats des 2eTrophées Gesat des prestations HandiResponsables

>TROPHÉE ADAPTATION

LA FERME DE CHOSAL, HAUTE-SAVOIE

Partenaire : Communauté de Communes du Pays de Cruseilles en Haute-Savoie

La Ferme de Chosal gère la plantation et l’entretien de stations d’épuration biologiques par filtres plantés, de roseaux (phragmites). L’ESAT propose de transférer ce savoir-faire à d’autres établissements par une formation mise en place avec le Centre de Formation Grenoblois (IFTS). Cette prestation répond à un triple enjeu d’aspect coopératif, environnemental et social.

La ferme de Chosal 74350 COPONNEX • 04 50 44 12 82 • e.mosse@fermedechosal.org • Emmanuel MOSSE

Les + Innovation technologique, réponse aux enjeux développement durable d’une collectivité, adaptation à des normes de sécurités élevées, volonté de transmettre des compétences, qualité de l’accompagnement culturel et professionnel des travailleurs, autonomie des travailleurs.

>TROPHÉE ACCOMPAGNEMENT

ESAT COTRA, YVELINES

Partenaire : les laboratoires GlaxoSmithKline

Depuis début 2012, COTRA effectue pour les laboratoires GlaxoSmithKline, le traitement administratif des notes de frais, courrier et paiement des 900 salariés du groupe. La prestation comprend différentes tâches administratives, de saisie, de numérisation et de classement. Ce partenariat a permis une forte cohésion de l’équipe des travailleurs.

7 rue Georges Besse 78330 FONTENAY LE FLEURY • 01 30 07 10 13

lescriva@oeuvre-falret.asso.fr • Laurent ESCRIVA

Les + Relation avec les travailleurs en situation de handicap, réflexion pour l’intégration en entreprise, qualité de l’accompagnement personnalisé, qualité du dossier présenté, coopération avec d’autres ESAT, travail sur la fatigabilité des travailleurs, prise en compte de la personne, accompagnement dans la montée en compétence des travailleurs.

>TROPHÉE COOPÉRATION

APF ENTREPRISES VILLEURBANNE ET MARSEILLE, RHÔNE ET BOUCHES-DU-RHÔNE

Partenaire : Groupe BPCE

Depuis 2004, l’APF Entreprises assure le nettoyage des DAB (Distributeurs automatiques de Billets) et GAB (Guichets Automatiques Bancaires) du groupe BPCE. Ce partenariat est né d’une volonté de pérenniser et d’étendre cette prestation grâce à une offre multi-site régionale.

45 rue des Roses 69100 Villeurbanne • 04 37 91 36 36 • stephane.martinez@

apf.asso.fr • Stéphane MARTINEZ

Les + Réponse à une demande nationale, coopération entre plusieurs établissements, coopération interrégionale, développement d’un savoir faire unique, formation des travailleurs sur l’autonomie, une volonté d’ouvrir vers d’autres établissements.

>GRAND PRIX

ESAT HOFFER & ESAT BETTY LAUNAY, HAUTS-DE-SEINE

Partenaire : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP/HP)

Ces deux ESAT développent la conception et la fabrication de vêtements techniques adaptés aux nourrissons prématurés ou hypotrophes (de petit poids), en particulier pour la sortie de l’incubateur («la couveuse») et toute la poursuite du séjour hospitalier. Inédit, ce vêtement est breveté depuis 2009.

Esat Hoffer & Launay 78, rue Raspail 92270 Bois Colombes • 01 47 86 11 48 c.reusse@lemoulinvert.asso.fr • Cécile REUSSE

Les + Innovation technologique, dépôt de brevet, qualité du produit, collaboration avec l’APHP, coopération internationale, création d’une nouvelle filière, valeur sociale du produit, accessible aux travailleurs sans pré requis.

>PRIX SPÉCIAL DU JURY

CENTRE DE LA GABRIELLE, SEINE-ET-MARNE

Partenaire : DIRECCTE Ile-de-France

Regroupant 12 établissements de services médico-sociaux privés à but non lucratif et une entreprise adaptée, CAP VAE propose une validation des compétences professionnelles des personnes travaillant en ESAT pour un accompagnement vers le milieu ordinaire.

6 rue de la Gabrielle 77410 Claye Souilly • 01 60 27 68 71 • valerie.bischoff@

mfp.fr • Valérie BISCHOFF

Les + Valorisation de la personne, qualité de la pédagogie, création d’une méthodologie personnalisée, dispositif de droit commun, taux de réussite transférable, formation de travailleurs venant d’autres ESAT&EA.