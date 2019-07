Les labos Fabre et le handicap

Tous les collaborateurs des Ressources Humaines des Laboratoires Pierre Fabre se sont réunis dernièrement à l’Abbaye École de Sorèze pour participer à une journée d’échange sur le thème : « Les Laboratoires Pierre Fabre et le Handicap ». Les Laboratoires Pierre Fabre ont toujours été, de par l’essence même de leur activité, très fortement investis dans l’intégration des travailleurs handicapés. Pour répondre de façon volontariste et dynamique à l’obligation légale d’emploi, les Laboratoires Pierre Fabre ont mis en œuvre, depuis 1989, des accords triennaux dont le 6e sera présenté à la signature des partenaires sociaux et à la validation de Direction Départementale du Travail à la fin de l’année 2008. Ces accords représentent un engagement financier important.

Ils portent sur quatre axes d’engagement majeurs illustrés par des actions menées tout au long de l’année 2007 :

– L’accueil de stagiaires étudiants et demandeurs d’emploi. « Ils ont des compétences, il faut les aider. Il ne s’agit pas de faire plaisir, mais d’insérer. » Treize personnes en situation de handicap ont été accueillies l’an dernier.

– Le recrutement de collaborateurs handicapés sur l’ensemble des métiers de l’entreprise. « À compétences égales, on privilégie la personne handicapée ». 12 personnes ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés ont signé un contrat de travail en 2007. De même, des accords sont signés avec les sociétés d’intérim.

– Le maintien dans l’emploi. « L’accident peut arriver à tout le monde. L’Entreprise mettra tout en œuvre pour maintenir le salarié dans l’emploi ».

– La sous-traitance. « Production, distribution, restauration ». Les Laboratoires Pierre Fabre travaillent avec des ESAT (Établissements de Service et d’Aide par le Travail) pour sous traiter une partie de leur activité : ainsi, environ 700 000 € sont consacrés à ces actions.

Cette journée aura permis de faire un bilan des actions menées et de mettre en valeur les actions innovantes à mettre en place.