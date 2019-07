Les Jeux paralympiques éclipsés par le foot, déplore Coe

Le président du comité d’organisation des Jeux de Londres (Locog) Sebastian Coe a regretté samedi que les médias s’intéressent davantage au foot qu’aux jeux Paralympiques, après la victoire la veille de l’Angleterre en match de qualification pour le Mondial 2014.

Alors que les Paralympiques se terminent dimanche, “on a fait tout ce qu’on a pu et nous continuerons à faire tout ce qu’il faut pour montrer que le sport paralympique est extraordinaire”, a dit M. Coe, en saluant la couverture médiatique des Jeux, en particulier celle des Paralympiques, que les journaux, sites internet et radios-télés britanniques ont couverts presqu’autant que les JO. Mais il a regretté “la vitesse avec laquelle nous avons été relégués en dernière page au profit du match Angleterre-Moldavie hier (vendredi) soir”, match qualificatif pour la Coupe du monde 2014, remporté 5-0 par les Anglais.

“Ce n’est sans doute pas bon signe”, a-t-il ajouté, appelant les médias à mieux couvrir les sports olympiques et paralympiques d’ici Rio-2016. Pour autant, Sebastian Coe a estimé que les JO, comme les Paralympiques, s’étaient “plutôt sacrément bien” passés, un euphémisme typiquement britannique.

Les jeux Paralympiques, qui se terminent dimanche et ont réuni plus de 4.200 athlètes venus de plus de 160 pays, sont les plus importants et les plus médiatisés jamais organisés depuis les premiers, à Rome en 1960. La chaîne britannique Channel 4, détentrice des droits de diffusion, a affirmé que 11,4 millions de téléspectateurs du pays ont regardé la cérémonie d’ouverture le 29 août, tandis que 6,3 millions ont vu le Britannique Jonnie Peacock ravir son titre au Sud-Africain Oscar Pistorius sur 100 m jeudi. Le 27 juillet, 26,9 millions de Britanniques avaient regardé la cérémonie d’ouverture des JO, contre 5,5 millions pour Pékin en 2008 et 11 millions pour Barcelone en 1992, selon la BBC. Le 5 août, 19,4 millions de téléspectateurs britanniques ont assisté au triomphe du Jamaïcain Usain Bolt sur 100 m.

(AFP)