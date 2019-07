Les Jeux Olympiques spéciaux

Environ 1.500 sportifs handicapés mentaux de 56 pays sont attendus à Varsovie du 18 au 24 septembre pour des Jeux Olympiques spéciaux (Special Olympics), a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

“Les participants viendront de 56 pays d’Europe et d’Asie centrale”, a déclaré à l’AFP Mariusz Piaseczny, un porte-parole des organisateurs.

Plusieurs personnalités du monde des sports et de la politique sont attendues à la cérémonie d’ouverture, dont les footballeurs David Beckham et Zinedine Zidane, le chef de la Fifa Sepp Blatter, ainsi que les ex-présidents polonais Lech Walesa et Aleksander Kwasniewski, a indiqué M. Piaseczny.

La cérémonie d’ouverture, dans le stade nouvellement construit du club Legia Varsovie, doit être retransmise en direct par la télévision nationale, a-t-il ajouté.

Special Olympics, à ne pas confondre avec les Jeux paralympiques, sont réservés aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle. Ils ont lieu tous les ans, tantôt en été, tantôt en hiver.

Organisés depuis 1968, ces Jeux Olympiques spéciaux ont été officiellement reconnus en 1988 par le Comité olympique international (CIO). Outre une activation de personnes mentalement handicapées, ils ont pour objectif de sensibiliser l’opinion à leurs problèmes.