Les jeux européens d’été Special Olympics débuteront le 9 septembre à Anvers (Belgique)

2000 athlètes en situation de handicap mental sont attendus pour les jeux européens d’été Special Olympics qui se tiendront à Anvers (Belgique) du 9 au 20 septembre.



Tous les 4 ans, Special Olympics organise les Jeux Européens dans une des grandes capitales du continent. Après Varsovie en 2010, c’est Anvers (Belgique) qui se prépare à accueillir plus de 2000 athlètes venus de 58 pays d’Europe et d’Asie centrale. Plus de 40 000 spectateurs et de nombreuses personnalités sont attendus sur cet événement.

58 délégations venant d’Europe et d’Asie, 1000 coaches, 4000 bénévoles 1200 familles et près de 40 000 spectateurs sont attendus pour encourager les 2000 athlètes qui participeront aux nombreuses disciplines proposées : natation, gymnastique, athlétisme, badminton, tennis de table, pétanque, football, basketball unifié, judo et cyclisme.



Des célébrités (Natalia Vodianova), des sportifs internationaux (Justine Hénin, Christian Karembeu), des têtes couronnées (Reine Mathilde de Belgique) et des sponsors assisteront également à cet événement… tous unis par la même volonté d’encourager, à travers le sport, le respect et l’intégration des personnes handicapées mentales.

Plus d’infos: http://www.specialolympics.asso.fr/site/