Les jeunes enfants et les personnes âgées à l’honneur de la première édition des Trophées de la prévention des accidents de la vie courante 2010

La première édition des Trophées de la prévention des accidents de la vie courante récompense des réalisations menées par des acteurs de terrain : associations familiales, organisations de consommateurs, compagnies théâtrales, collectivités, structures de prévention locales. qui sensibilisent la population sur les risques domestiques. Le jury, composé d’experts des secteurs de la sécurité des produits, de la consommation, de la prévention et de la communication, a examiné avec attention les 33 dossiers déposés fin mai 2010, et les a évalués à l’aune de quatre critères : l’adéquation de l’action avec le public visé, la qualité du projet réalisé, la conduite d’une évaluation de l’action et son caractère reproductible.

Lancée par la Commission de la sécurité des consommateurs, l’Institut national de la consommation et Macif Prévention, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la candidature de la prévention des accidents de la vie courante au label Grande Cause nationale pour l’année 2011.

Trois réalisations ont été primées :

> 1er prix : la compagnie théâtrale Folial pour son spectacle « Oups, ma tête ! Aie, mon pied ! » destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Les parents et les équipes éducatives sont associées en amont et en aval de la représentation. La pièce, qui s’adapte à l’âge moyen du public, permet de sensibiliser les enfants aux risques domestiques et de leur faire prendre conscience des dangers en privilégiant une approche ludique et non dramatisante.

> 2e prix : l’association Le Bon Temps pour ses « ateliers équilibre » organisés pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces ateliers, organisés dans la région de Nîmes et composés d’une dizaine de séances, permettent à nos aînés, fréquemment victimes de chutes, de retrouver équilibre et confiance en soi. Une évaluation effectuée avant et après le programme permet de suivre son impact sur l’appréhension et l’évolution psychomotrice et démontre une réduction importante des chutes chez les personnes suivies.

> 3e prix : l’association Double Z pour son spectacle « Attention Patatouille ! » s’adressant aux enfants de 3 à 7 ans de quartiers sensibles d’Ile-de-France. Les comédiens, formés aux arts du cirque et de la marionnette, abordent les risques d’accidents quotidiens sur un mode interactif.

Une mention spéciale a été attribuée au Comité départemental d’éducation pour la santé (Codes) des Yvelines pour son projet mené avec un groupe de femmes en situation de précarité. Assistées par une équipe éducative, elles ont réalisé un programme télévisé de prévention.

Deux émissions Consomag, diffusées en novembre prochain sur les chaînes du réseau France Télévisions, présentent les réalisations des deux premiers gagnants. Une dotation en numéraire destinée à les encourager dans leurs actions a également été remise aux trois associations primées.