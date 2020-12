Les japonais Yui Kamiji et Shingo Kuniéda remportent les internationaux de France de tennis Handisport

Listen to this article Listen to this article





Après 6 jours de compétition, les japonais Yui Kamiji et Shingo Kuniéda remportent le 28ème BNP Paribas Open de France à Antony (92).

Le japonais, champion du monde et champion paralympique, Shingo Kuniéda s’est imposé face Maikel Scheffers (néerlandais) avec un score de 6/0-6/2.Tenant du titre, et vainqueur en 2010 et 2011, le japonais conserve ainsi son titre en remportant cette nouvelle édition des internationaux de France de tennis Handisport.

Le français Stéphane Houdet, récemment vainqueur de Rolland Garros, s’est incliné en ¼ de finale face au belge Joachim Gérard. Il remporte néanmoins la finale homme en double avec le japonais Shingo Kuniéda.

Chez les dames, c’est également la japonaise Yui Kamiji qui a remporté la finale face à l’allemande Sabine Ellerbrock. Cette dernière s’est inclinée après trois sets : 6/3-5/7-6/3.

Ces deux victoires « 100% japonaises, n’étaient encore jamais arrivées », précise Pierre Fusade.

Enfin dans la catégorie quads, c’est l’américain David Wagner, numéro 1 mondial qui a triomphé face au suisse Anders Hard. Il remporte ainsi la finale avec un résultat de 6/4-6/2.

Cette 28ème édition a réuni pour la finale entre 600 et 700 spectateurs au stade de la Grenouillère dans le parc des Seaux à Antony (92). « Nous avons de plus en plus de monde », se félicite Pierre Fusade.