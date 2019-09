Les inscriptions pour la première journée « Handiréseau, femmes en EA » sont ouvertes depuis le 14 octobre dernier !

Handiréseau lance sa première édition de la journée « Handiréseau, femmes en EA » pour partager et échanger sur les bonnes pratiques de l’égalité femme/homme, sous l’angle des Entreprises Adaptées. La journée sera ponctuée par des témoignages, des tables rondes et des ateliers.

L’objectif d’Handiréseau est de mettre en valeur, par le biais des Trophées « Femmes en EA », des femmes exceptionnelles aux parcours souvent méconnus.

5 raisons de vous inscrire et de faire concourir vos salariées :

– Mettre en valeur le parcours exceptionnel d’une ou plusieurs salariées de votre Entreprise Adaptée

– Identifier les formations et les parcours de professionnalisation disponibles

– Découvrir, par le biais de l’étude 2015 de l’ORSE/UNEA, la situation des EA en matière d’égalité professionnelle femme/homme

– Venez échanger avec nos partenaires et vous faire connaître

– Permettez à vos salariées de prendre conscience de leurs atouts dans leur vie professionnelle et personnelle.

Attention, le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès à présent (femmes-en-ea@handireseau.fr).

Programme de la journée :

9h – 9h30 : café d’accueil

Ouverture par Catherine Barba, Directrice Générale de Catherine Barba Group, marraine de la journée.

La place de la femme en Entreprise Adaptée – état des lieux et perspectives – Stéphanie Benaroc (UNEA)

Résultats de l’étude réalisée par l’ORSE/UNEA sur l’égalité femme/ homme et plus particulièrement dans l’Entreprise Adaptée – François Fatoux (Délégué Général de

l’ORSE)

Echanges sur l’égalité et la gestion du temps – Mathieu Boullenger (fondateur du Petit Plus) et Marlène Schiappa Bruguière (Présidente de l’association «Maman travaille»)

10h30 : pause-café

10h50 : tables rondes

Professionnalisations originales en Entreprises Adaptées ? – table ronde avec Pascale Lecoq (ACVO), Vincent Levieux (Handiprint), Alexia Mavros (OPCALIA)

De l’entreprise classique à l’EA : démarches et témoignages – table ronde animée par Wenceslas Baudrillart (Président de l’AIA)

12h00 : team building

12h45 : cocktail déjeunatoire

13h40 – 15h30 : ateliers

Atelier 1* : Comment mieux vivre et m’épanouir dans mon travail – (laboratoire collaboratif d’idées destinées à l’UNEA, et à Madame La secrétaire d’état aux personnes handicapées) – animé par Jean-Marc Maillet-Contoz (Directeur de publication du magazine Handirect)

(2 sessions : 13h40 et 14h40)

Atelier 2* : Trucs et astuces pour prendre davantage d’assurance dans ma vie professionnelle et personnelle – atelier JobStyle, animé par LVMH et sa filiale Sephora

(2 sessions : 13h40 et 14h40)

Atelier 3* : Comment valoriser mes compétences dans mon Entreprise Adaptée : quelles formations retenir, comment m’inscrire dans cette démarche ? – animé par Emilie Madigou, Conseillère secteur professionnel et Alexia Mavros, Responsable service conseil diversité – OPCALIA

(2 sessions : 13h40 et 14h40)

16h00 : remise des Trophées 2015 « Femmes en EA » et clôture de la journée

17h30 : Champagne et macarons.

* Ateliers uniquement sur inscription, deux ateliers maximum par personne.

Inscrivez-vous et participez à la journée « Handireseau, femmes en EA » et aux Trophées « Femmes en EA ».