Les handicafés© de L’ADAPT

Le prochain Handicafé© de L’ADAPT se tiendra le 7 mai au siège de l’association (Pantin) : 50 candidats handicapés en recherche d’emploi rencontreront 15 entreprises. Chaque année, L’ADAPT organise plusieurs Handicafés© dans toute la France pour mettre en contact des personnes handicapées en recherche d’emploi et des recruteurs. L’Handicafé© du 7 mai réunira une quinzaine d’entreprises.

Depuis leur création en 2007, les Handicafés© attirent et fidélisent de nombreuses entreprises qui voient en ces événements la possibilité de rencontrer des profils qualifiés et opérationnels. Pour exemple, en moyenne sur les précédents Handicafés©, 95% des entreprises ont noué des contacts intéressants et 90% d’entre elles comptent recontacter les candidats.

Un fonctionnement efficace et direct :

• esprit convivial, autour d’un café

• espace d’affichage des CV

• espace d’affichage des offres d’emploi

• des poissons pilotes pour faciliter la rencontre entre recruteurs et travailleurs handicapés.

Un accompagnement préalable :

L’ADAPT met en place plusieurs dispositifs pour accompagner les candidats et les entreprises dans la réussite de leurs rencontres :

www.travaillerensemble.net : ce site, qui fêtera bientôt son premier anniversaire, constitue une plate-forme d’échanges entre les entreprises et les travailleurs handicapés. Ces derniers s’y renseignent sur les entreprises ouvertes à leurs compétences et s’inscrivent aux rencontres organisées par L’ADAPT. L’association effectue une présélection des profils susceptibles de correspondre aux postes à pourvoir dans les entreprises inscrites lors des Handicafés©.

Le Réseau des Réussites de L’ADAPT : constitué de 230 bénévoles, ce réseau propose un parrainage à toute personne handicapée en recherche d’emploi qui le souhaite. Avant chaque Handicafé©, le Réseau des Réussites anime deux sessions de formation destinées aux candidats préinscrits pour les aider à préparer leurs entretiens.

S’adressant à des profils Bac à Bac +5, l’Handicafé© du 7 mai illustre la possibilité pour un travailleur handicapé d’accéder à des postes à responsabilité au sein de grandes entreprises nationales.

Pour participer aux prochains événements organisés par L’ADAPT : www.travaillerensemble.net, Espace « Personne handicapée » ou «Entreprises», « participer à nos événements ».

A propos de L’ADAPT :

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique .Dans ses 90 établissements et services de soins de suite et de réadaptation professionnelle, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année plus de 11 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Elle organise chaque troisième semaine de novembre la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (dont la 14e édition aura lieu du 15 au 21 novembre 2010) et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse « vivre avec et comme les autres ».

Pour en savoir plus : www.ladapt.net www.travaillerensemble.net www.semaine-emploi-handicap.com