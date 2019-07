Les Handicafés accèdent aux Universités et Grandes Ecoles

Le 25 janvier dernier a eu lieu le premier Handicafé de l’enseignement supérieur impulsé par la la FEDEEH avec le soutien technique de L’ADAPT, créatrice du concept. Organisé dans le cadre de la Campagne Etudiante Pour l’Emploi des Jeunes Handicapés (CEPEJH), il a permis à 20 étudiants et jeunes diplômés de rencontrer 10 recruteurs à l’occasion des Carrefours entreprises d’HEC.

Mise en place par les établissements d’enseignement supérieur et les associations d’étudiants membres de la FÉDÉEH, la CEPEJH a pour but de favoriser le continuum du parcours de formation et d’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap en coordonnant et optimisant la mobilisation étudiante autour de cet enjeu. Elle est articulée autour d’un cycle de réflexion sur l’accès aux études et à l’emploi des jeunes en situation de handicap et d’actions de mise en relation entre candidats handicapés et recruteurs.

Essai transformé le 25 janvier dernier à Jouy-en-Josas où Handifférence (association d’étudiants d’HEC co-fondatrice de la FÉDÉEH), la FÉDÉEH et L’ADAPT ont organisé un Handicafé réunissant 20 candidats handicapés en recherche de stage ou d’emploi et 10 recruteurs. Cette première action de rencontre a visé un public diplômé BAC+2 minimum. Sa mise en œuvre technique ainsi que le sourcing des candidats ont été réalisés par L’ADAPT qui a créé le concept en 2007 et l’a éprouvé depuis lors des différentes Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Devant le succès de l’action, la FÉDÉEH et L’ADAPT comptent renouveler l’expérience afin de contribuer au développement d’une démarche inclusive vers l’emploi au sein des établissements supérieurs. Plusieurs actions sont d’ores et déjà programmées sur quelques étapes de la CEPEJH : Forum des Télécommunications (10/02), Euromed Management Marseille (9/03),

Forum Rhône-Alpes des grandes écoles d’ingénieurs (16-17/03), Forum de l’apprentissage de Sup de Co Amiens (7/04), Ecole Polytechnique (03/05) ou encore les Universités de Poitiers (26/05) et Nantes (à venir).