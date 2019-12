Les habilleuses font leur conférence

Un mannequin est-il nécessairement « beau » ? L’esthétique se fait-elle tou-jours au détriment du confort ? Est-ce que mes vêtements définissent ce que je suis ? Pourquoi suivons-nous la mode ? Mes vêtements m’influencent-ils ? Influencent-ils les autres ? Modifient-ils mon comportement ? La jeune asso-ciation de Fécamp « Les Habilleuses », a bien quelques réponses à apporter ! Elle présente conférences, mini-défilé et rétrospective le 16 juin au Casino de Fécamp.

En fauteuil depuis huit ans, Mapie Plantaz crée la ligne « Les Habilleuses » pour les femmes coquettes, joyeuses et séduisantes. « Bien s’habiller pour être bien dans sa peau, c’est notre lot à tous ». En adaptant, puis en dessinant des petits modèles à l’aide de ses amies couturières, elle invente des vêtements à son image et pour tous, avec ou sans handicap ! « Le succès rencontré par nos défilés exprime, à mon sens, l’éclosion de nouvelles valeurs dans notre société ». Partager, remettre l’humain au centre des préoccupations, cesser de tout prendre trop au sérieux , c’est le parti-pris de Mapie et des Habilleuses.

Mail : leshabilleuses@orange.fr, blog : http://leshabilleuses.over-blog.com