Les Guides vacances de la Mutuelle Intégrance

Des idées de vacances cet été avec la Collection Intégrance2 nouvelles éditions 2009

Le Guide du Var AccessibleLe Guide de la Bretagne Accessible (mise à jour) Guide de tourisme à destination des personnes handicapées.

Les guides de voyage de la Collection Intégrance ont pour objectif de donner envie aux personnes handicapées de sortir de chez elles.

Réalisés et conçus par une personne en fauteuil roulant, ils proposent aujourd’hui 3 destinations :

Paris, Le Var et la Bretagne.Un seul objectif : donner envie aux personnes handicapées de voyager. Partir en vacances pour une personne handicapée n’est pas toujours simple, il est souvent plus rassurant de connaître à l’avance l’agencement de son hébergement, les visites accessibles et les services proposés à proximité de son lieu de vacances. Forte de ce constat, la Collection Intégrance a vu le jour en 2007 avec une première destination,la Bretagne, puis Paris en 2008 et enfin le Var en 2009 (une mise à jour de la Bretagne sort également en 2009). Les guides sont réalisés par une personne en fauteuil roulant, ce qui permetau lecteur d’être certain que les moindres détails auront été repérés. La collection Intégrance permetaux personnes handicapées de préparer leur voyage en toute connaissance de cause. En effet, en un coup d’oeil, les lecteurs vont savoir s’ils peuvent accéder aux sites touristiques en fonction de leur propre degré de handicap. Les guides vont permettre aux personnes handicapées de préparer leur voyage en toute sérénité et de se faire une idée précise de leur destination avant de partir.

Une collection pratique et totalement pensée pour les personnes handicapées

Les guides, tout en couleurs, présentent les lieux, les activités, les hébergements et décrivent à chaque fois avec précision les conditions d’accessibilité. Chaque destination est illustrée de photo safin d’inciter les personnes à découvrir d’autres horizons. Un plan des sanitaires pour les lieux publics (restaurants, camping…) est présenté à chaque fois. Pour les hébergements, un plan du logement et des photos accompagnent toujours les lieux sélectionnés. Des notes historiques viennent compléter la présentation des sites touristiques.Et enfin, pour être facile à consulter, le guide est conçu avec une reliure spirale afin de permettre à la personne de tenir facilement le guide sur ses genoux.