Le FIPHFP organise trois colloques régionaux dans le Nord de la France, pour informer et mobiliser les employeurs publics de la région autour de l’emploi des personnes handicapées. Le premier colloque se tiendra à Lille, lundi 17 novembre, en présence de Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, auprès du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité. Les deux autres auront lieu à Rouen, mercredi 19 novembre et à Caen jeudi 21 novembre.