Les Grandes Conférences de l’Autisme 2ème édition toulousaine à partir de janvier 2013

Suite à l’essor suscité par 2012 « Année de l’Autisme », VAINCRE L’AUTISME relance les Grandes Conférences de l’Autisme à Toulouse pour aller plus loin en 2013 et répondre aux besoins d’informations des professionnels et des familles.

Le cycle 2013 des Grandes Conférences de l’Autisme se déroulera un samedi matin par mois de janvier à juin. Chaque conférence abordera une thématique définie, pendant 1H30, puis laissera place à un débat de 1h30 : un moment d’échange et de partage.



La 1 ère Grande Conférence de l’Autisme se déroulera le samedi 19 janvier, sur le thème « Les droits des personnes autistes », présenté par Maître Sophie JANOIS, avocate auprès des personnes autistes au barreau de Paris, initiatrice du Guide Juridique de VAINCRE L’AUTISME. Lors de cette 1 ère conférence, les thèmes suivants seront explorés : droit au diagnostic fiable à tous les âges, prestations sociales (allocations…), droit aux prises en charge adaptées, droit à la scolarisation à tous les âges, mesures d’assistance éducatives (AVS…), scolarisation au-delà des 16 ans et formation professionnelle, accès des personnes autistes au travail, rôle de la MDPH, recours contre les décisions de la CDAPH, principe de non-discrimination, droit de l’usager de la santé publique avec autisme.

PROGRAMME 2013



Samedi 19 janvier : « Les droits des personnes autistes »

Conférencière: Sophie JANOIS, avocate auprès des personnes autistes au barreau de Paris, initiatrice du

Guide Juridique de VAINCRE L’AUTISME



Samedi 16 février : « La scolarisation des élèves avec autisme au regard des recommandations de bonnes

pratiques et du dernier Plan Autisme »

Conférencière : Christine PHILIP, Maître de conférences honoraire en Sciences de l’Education de l’INS HEA



Samedi 9 mars : « Définition clinique de l’autisme»

Conférencier : Richard DELORME, Docteur, Pédopsychiatre à l’hôpital Robert Debré, Paris



Samedi 20 avril : « Le B-ABA de l’ABA »

Conférencier : Ludovic LEFEVRE, Psychologue de l’enfant et de l’adolescent, formateur ABA



Samedi 11 mai : « Autisme et génétique »

Conférencier : Thomas BOURGERON, Directeur du département de Neuroscience de l’Institut Pasteur,

Directeur de l’unité ” Génétique Humaine et Fonctions Cognitives”, Professeur à l’Université Paris Diderot.



Samedi 8 juin : « Le rôle des parents dans l’intervention en autisme »

Conférencière : Karina ALT – Consultante / Superviseur ABA

Infos pratiques

Entrée gratuite, sur inscription à info@vaincrelautisme.org ou au 01 47 00 47 83.

Salle Sénéchal, 17 rue de Rémusat, Toulouse

De 10h à 13h.

www.vaincrelautisme.org