Les Gites de France investissent la ville avec le nouveau concept City Break

Les Gites de France ont pris un nouveau tournant au niveau national avec la possibilité de développer des hébergements en ville : le réseau, crée en 1955, a développé une offre de plus de 50 000 hébergements en zone rurale, ce qui en fait le premier réseau français et européen d’accueil chez et par l’habitant. Depuis juin 2009, Gites de France a décidé de s’étendre sur le marché urbain. Cette décision a été prise au niveau national, et le développement se met en place dans les départements. City Break a attiré de nombreux propriétaires à travers une quinzaine de départements. Les Gites de France du Rhône, dont l’association est située à Lyon, démontre une volonté de se diversifier et de s’ouvrir à ce nouveau marché, en réponse aux attentes de la clientèle française et surtout étrangère : l’offre City Break est en effet idéale pour les courts séjours et le tourisme d’affaire. Ce nouveau concept marque une évolution pour l’image de Gîtes de France, qui conserve cependant les mêmes valeurs : confort, convivialité, facilité d’accès sont également au rendez-vous.

L’offre City Break se divise en deux catégories : la location de meublés qui offre au client une autonomie complète et la sensation d’être « chez soi », et la chambre d’hôtes qui offre par un accueil chez l’habitant, un contact avec la population locale et des bons plans pour découvrir le patrimoine local et gastronomique.

Le classement des City Break se fait en deux catégories : City Break Confort, et City Break Premium.

Ce concept en phase de démarrage attire de nombreux futurs propriétaires. En effet, être labellisé Gites de France présente de nombreux avantages à la fois pour les clients mais aussi pour les propriétaires qui bénéficient d’un appui technique et de conseils en terme de fiscalité et de réglementation, d’ une aide pour la promotion et la commercialisation et surtout de la notoriété internationale de la marque. Pour les clients, le label Gites de France apporte la sécurité, la garantie d’un accueil personnalisé, multilingue, une recherche par le web performante avec pour certains hébergements, leur disponibilité en ligne et le paiement sécurisé.

Les propriétaires de City Break peuvent proposer des prestations à la carte (fourniture des draps, prestation ménage…), s’adaptent à la demande du client (prix à la nuit, pour deux, trois, quatre nuits ou à la semaine), la durée du séjour étant limitée à douze semaines consécutives. Dans le département du Rhône, on compte une dizaine de City Break à Lyon et alentours,( et à Villefranche), d’ailleurs afin de mieux répondre à la demande de la clientèle à 70 % étrangère à Lyon, nous venons de créer un site spécifique en anglais www.gites-bed-and-breakfast-rhone.com

www.gites-de-france-rhone.com