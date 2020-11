Les Gays pas vraiment friendly

Listen to this article Listen to this article

Comme le disait Coluche, dans son sketch « Bob » à propos de l’égalité entre humains prônée dans la Bible « Pour ceux qui seront petits, noirs et moches, ce sera très dur ». On peut aisément rapprocher cette sentence du thème très controversé de l’assistance sexuelle. Les partisans du « non » chevauchent allègrement les arguments des abolitionnistes de la prostitution. Très peu de ceux-là ont parlé avec du personnel de résidence pour grands handicapés ; très peu ont entendu parler de « protocole de masturbation », ou de témoignages de mamans ou de soeurs obligées, pour calmer leur fils ou leur frère, de les soulager manuellement, commettant un inceste de fait – péché mortel pour les nombreux Catholiques. À l’autre bout de la chaîne humaine, il y a ceux qu’on qualifie de « progressistes ». Politiquement plutôt à gauche, ils soutiennent le droit à la vie affective pour tous, y compris le droit à l’assistance sexuelle. La population homosexuelle fait dans sa grande majorité partie de ce groupe. Et pourtant… Le chercheur belge Dominique Goblet a dirigé « Handicap et homosexualité : double tabou, double discrimination ? », une enquête du département psychologie des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, dont les conclusions ont été récemment dévoilées. Comment vivre sa sexualité de façon épanouie lorsque l’on est en situation de handicap et homo ? Pour réaliser cette enquête, des questionnaires ont été mis en ligne et distribués dans des associations de personnes handicapées et des associations LGBT. Sur 508 formulaires remplis, 158 ont pu être pris en compte. 82,91 % des répondants étaient des hommes. 77,64 % étaient français, 14,91 % étaient belges. 84,34 % se définissent comme homosexuels, 8,43 % comme bisexuels et 2,41 % comme hétérosexuels pouvant avoir des relations homosexuelles ou encore comme « asexués ». 79,53% des répondants souffraient d’un handicap physique, 20,47 % d’un handicap sensoriel.

Stigmatisés

La question : « Cette population encore stigmatisée l’est-elle en raison du handicap ou de l’homosexualité, ou bien des deux ? » est au centre de l’enquête de Goblet. Les réponses au questionnaire laissent apparaître une certaine intolérance du milieu LGBT envers les personnes handicapées, « en raison d’une culture de la beauté physique et du paraître mais également en raison de la non-accessibilité des lieux de sociabilité et de convivialité identitaires».

Parallèlement, le milieu associatif handicapé n’est pas toujours ouvert à la problématique de l’orientation sexuelle. Certaines associations ont ainsi refusé de diffuser le questionnaire invoquant parfois la « peur de faire la promotion de l’homosexualité » était même parfois évoquée. D’après les réponses à l’enquête, les personnes à la fois handicapées et homosexuelles sont « davantage stigmatisés en raison du handicap que de l’orientation sexuelle », le handicap étant plus visible et plus envahissant dans la vie quotidienne. Dominique Goblet rappelle qu’« après les motifs raciaux, le handicap est la deuxième source de discrimination, tant en Belgique qu’en France ».

Exclusion et double peine

La double appartenance à une minorité induit une double exclusion chez les personnes handicapées et homosexuelles : le handicap les isole des personnes homosexuelles tandis que la révélation de leur orientation sexuelle les éloigne des autres handicapés. Souffrant de la stigmatisation liée à leur handicap, certaines personnes renoncent à révéler leur homosexualité ou ne la dévoilent qu’à certains proches. Ces « doubles biographies deviennent, dans certains cas, difficilement gérables au niveau de l’épanouissement personnel ».

Clairement, la population homosexuelle n’est pas vraiment « handi-friendly ». Culte de la beauté et inaccessibilité des lieux de sociabilité sont les deux piliers de ce rejet. Pourtant, la communauté Gay a une histoire avec le handicap, qui peut aller de pair avec la séropositivité. On aurait pu la penser plus compréhensive ou militante mais l’étude de Goblet – même si elle n’est pas à prendre comme une vérité constante – tendrait à prouver le contraire. Quant à imaginer des assistants sexuels homosexuels, mieux vaut ne même pas aborder le thème…

Pierre Bardina

Pierre Bardina est créateur d’andy.fr, portail du handicap moteur. C’est suite à un accident de plongée, en 1996, qu’il devient paraplégique. Retrouvez sa chronique « Coup de gueule » dans chaque numéro d’Handirect.