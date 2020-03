Les gagnants sont… Google, Ernst&Young et Microsoft

Universum, cabinet d’études internationales, vient de révéler les résultats de l’édition 2014 de son « Top 50 des employeurs les plus attractifs au monde » aux yeux des étudiants. Établi grâce aux réponses de plus de 200 000 étudiants basés dans les 12 plus grandes économies mondiales (États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Brésil, Russie, Italie, Canada, Inde et Australie) l’enquête place sur le podium du secteur « Commerce et management » les entreprises Google, Ernst&Young et PricewaterhouseCoopers, et en tête du secteur « Ingénierie » : les entreprises Google, Microsoft et BMW group, suivies d’Apple, General Electric, IBM, Intel et Siemens.

L’étude révèle également que :

– L’Oréal Group est de nouveau la seule entreprise française présente dans les deux classements.

– Le secteur de l’Audit et du Conseil connaît un succès incontestable (filière Commerce/Management)

– Les logiciels et services informatiques ont la côte (filière Ingénierie)

– Les étudiants sont préoccupés par leur évolution de carrière : rémunération élevée, formation et développement professionnels, leaders qui vont les aider à développer leurs compétences, sont les principaux critères qu’ils recherchent chez un employeur.

– L’ambiance et de l’environnement de travail revêtent une importance capitale: surtout chez les élèves ingénieurs.

– Les étudiants français constituent un cas à part, ne suivant pas la tendance internationale et s’intéressant plus aux caractéristiques du poste et à la culture d’entreprise.

Plus d’infos : http://universumglobal.com/