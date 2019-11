Les Françaises veulent une contraception orale efficace, faiblement dosée, bien tolérée et remboursée

C’est l’un des enseignements de l’enquête « Femmes et contraception orale »1, réalisée en janvier 2011 à la demande du laboratoire spécialisé en gynécologie EFFIK, dont voici les principaux résultats.

Aujourd’hui une femme sur quatre est sous pilule de 3ème génération.

Avec 2/3 d’utilisatrices, la pilule est plus que jamais le principal mode de contraception des Françaises. Une majorité utilise encore les pilules de 2ème génération mais la prescription des pilules de 3ème génération est en hausse, surtout pour les plus jeunes. « Le pourcentage des moins de 18 ans qui prennent la pilule est en hausse.

Et si le stérilet a fait de grands progrès en terme de confort et d’efficacité et est plus utilisé qu’il y a 10 ans, la pilule reste le moyen de contraception le mieux adapté aux très jeunes filles. Le remboursement des contraceptifs de 3ème génération permet aujourd’hui d’avoir une réelle alternative », commente le Pr Israël Nisand, gynécologue et obstétricien au CHU de Strasbourg.

Effets secondaires et difficulté d’observance sont les principales raisons d’insatisfaction et de changement de contraception.

Les femmes sont assez fidèles à leur pilule : 37% d’entre elles prennent la même depuis plus de 5 ans.

Lorsqu’elles changent de contraceptifs, c’est souvent à cause d’effets secondaires (dans 24% des cas) ou parce qu’elles ont tendance à l’oublier (dans 22% des cas). L’observance reste en effet un problème majeur : plus de la moitié des utilisatrices oublient de prendre leur pilule au moins une fois par mois. « Le problème d’observance entraîne souvent l’utilisation d’un contraceptif d’urgence chez les plus de 25 ans. Les très jeunes filles, qui ne sont pas toujours bien informées sur la contraception d’urgence, ont davantage recours à l’IVG. On estime qu’une IVG sur 4 chez les moins de 18 ans arrive suite à un oubli de pilule. Si avec une pilule plus ancienne l’observance est altérée suite à des effets secondaires, on peut prescrire une pilule de 3ème génération sans se poser la question de l’accessibilité, c’est très important », explique le Pr Nisand.

Pour près de 40% des femmes, le prix compte dans le choix d’une pilule.

Si 95% des femmes sont satisfaites de leur pilule, le pourcentage de femmes « tout à fait satisfaites » est seulement de 46% … « Les femmes d’aujourd’hui sont exigeantes : elles veulent une pilule efficace, la moins dosée possible, sans effets secondaires et pas trop chère : des revendications légitimes. Le remboursement de pilules de 3ème génération dont certaines sont maintenant remboursées à 65% donne une plus grande liberté de choix aux médecins », précise Elisabeth Aubeny, Présidente de l’Association Française pour la Contraception.

Enfin, notons que seul 15% des partenaires sont impliqués dans le choix du contraceptif.

D’après le Pr Israël Nisand, « Même si c’est la femme qui pilote en matière de contraception, le partenaire devrait être impliqué. Or, un certain nombre d’hommes sont quelquefois irresponsables et/ou mal informés ! ».