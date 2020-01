Les Français prennent soin de leur vue

Selon le baromètre 2009, rendu public ce matin par l’Association Nationale pour l’Amélioration de la vue (Asnav), 77% des Français s’estiment bien informés sur la santé visuelle. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à avoir pris conscience des dangers du soleil pour leurs yeux et ceux de leurs enfants et à acheter des lunettes de soleil qui les protègent vraiment.

Les personnes qui font contrôler régulièrement leur vision sont également en augmentation : 48% il a cinq ans contre 59% aujourd’hui. L’évolution est surtout majeure chez les non-porteurs de lentilles ou de lunettes : ils sont actuellement 54% à se rendre chez l’ophtalmologiste contre 30% en 2004. Mais reste encore un point noir : 8 millions d’automobilistes , soit un conducteur sur cinq, conduisent avec un défaut visuel non ou mal corrigé. Or, une étude publiée en janvier 2009 en Italie indique qu’environ 60% des accidents de la route sont directement liés à un problème de vue…

Le baromètre 2009 est consultable sur : www.asnav.org