Les Français contre l’E-pub pour l’alcool

Au moment où est discutée l’ouverture de la publicité pour l’alcool sur Internet, l’Anpaa publie un sondage qui met en lumière la désapprobation des Français.

Alors qu’a débuté cette semaine l’examen de la réforme de l’hôpital intégrant la question de l’autorisation de la publicité pour l’alcool sur Internet, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa) publie un sondage montrant le désir des français de voir réguler ce type de publicité.

Selon ce sondage Ifop, 78 % des 1007 personnes interrogées se déclarent contre l’autorisation de la publicité pour l’alcool sur Internet. Une large majorité s’exprime donc favorable au statu quo qui empêche les marques d’alcool de communiquer sur leurs produits. L’Anpaa, s’appuie donc sur ce sondage pour justifier sa proposition de n’autoriser ces publicités que sur les sites des producteurs et distributeurs, permettant ainsi d’éviter le plus possible l’exposition des mineurs à ces publicités.

Si le projet de loi “hôpital, patients, santé, territoires” n’intègre pas de disposition visant à autoriser ces publicités, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à un amendement pour ouvrir ce marché. Deux amendements ont ainsi été proposés. L’un permettant l’e-Pub pour l’alcool à l’exception des sites destinés aux jeunes et liés à l’univers du sport, l’autre proposant un assouplissement plus restreint de la loi Evin et limitant ces publicités aux sites liés au monde viticole. Un second amendement plus proche des revendications de l’Anpaa.