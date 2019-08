Les Français apprécient leurs services publics mais sont insatisfaits de l’action de l’Etat

Les usagers des services publics en sont satisfaits selon le 10e baromètre BVA des services publics pour l’Institut Paul Delouvrier. La santé publique, le logement (90 %), l’Education nationale (87 %), la Sécurité sociale (86 %) figurent en tête de ce classement et sont tous à la hausse. Police et gendarmerie (73 %), justice et emploi (54 %) ferment la marche.

L’opinion globale des Français – et non plus seulement des usagers – dans les priorités de l’action publique place en tête la lutte contre le chômage (59 %), l’éducation nationale (38 %), la Sécurité sociale (31 %) et l’environnement (30 %). La police et la gendarmerie (10 %), les transports publics (7 %) et la décentralisation (6 %) figurent en queue de classement des priorités.

Les priorités des Français sont-elles prises en compte ? Les sondés n’ont une bonne opinion de l’action de l’Etat en matière d’emploi qu’à 23 %, 35 % pour le logement, 43 % pour la Sécurité sociale… Cette insatisfaction à l’égard de l’action de l’Etat – à ne pas confondre avec les services publics – est à la hausse. En clair, les Français considèrent que leurs services publics fonctionnent bien mais que l’Etat n’a pas les bonnes priorités. Ainsi, le gouvernement est attendu sur l’emploi (59 %) mais 23 % seulement des sondés ont une bonne opinion de l’action de l’Etat sur ce terrain. (Source Viva)

En savoir plus : www.bva.fr