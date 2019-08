Les formations paramédicales s’ouvrent au handicap

L’Efom, Établissement Privé d’Enseignement Supérieur, vient d’inaugurer son passage en Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Celle-ci abrite six instituts assurant la formation initiale et continue des professionnels de santé. Elle est axée autour de trois buts : la poursuite de la formation dans le domaine paramédical, l’intégration en milieu ordinaire aménagé d’étudiants en situation de handicap moteur ou sensoriel et la recherche en ergonomie et en pédagogie.

L’Efom, fondée en 1889, a été dirigée à partir de 1931 et pendant 50 ans, par le Docteur Boris Dolto, reconnu comme l’initiateur de la masso-kinésithérapie moderne. Boris Dolto, son épouse Françoise et leur fille Catherine, tous trois médecins, ont forgé chacun dans leur domaine une éthique fondée sur l’attention, le respect et la non-discrimination de l’autre.

En 1975, Boris Dolto a chargé ses enseignants de poursuivre sa mission. Ceuxci se sont organisés en société d’enseignement en fonctionnement coopératif. L’Efom formant des futurs praticiens à la prise en charge de déficiences, d’incapacités ou de handicaps, il a semblé légitime aux enseignants de permettre à ces personnes d’accéder à des formations débouchant dans l’univers paramédical qu’ils avaient côtoyés durant leur traitement.

L’assisté devenant « aidant »

Au-delà de la prise en compte du handicap lui-même, l’objectif est sociétal, il permet « d’inverser » la posture habituelle : l’assisté devenant « aidant ». Cet aspect est devenu l’un des buts explicites du fonctionnement de l’établissement. Cela, associé à la volonté de pérenniser l’oeuvre de Boris Dolto, a déterminé les enseignants à faire évoluer son statut vers celui de Fondation.

Le passage de l’Efom en Fondation a été notamment soutenu par Yannick Blanc, directeur-adjoint du cabinet au Conseil régional d’Ile-de-France et Patrick Gohet, inspecteur général des Affaires sociales et Président du Conseil National de Consultation des Personnes Handicapées. Le projet fut porté par le président du Directoire, Dominique Perrein, par le Docteur Jacques Samuel, Président du Conseil de surveillance, et soutenu par le Docteur Catherine Dolto, haptothérapeute, fille de Boris et Françoise Dolto.

« Ouvrir tous les accès, qu’ils soient physiques ou socio-professionnels, aux personnes quel que soit le handicap doit aujourd’hui être une préoccupation prioritaire pour tous. C’est un des moteurs de nos actions », indique Dominique Perrein, président du Directoire de la Fondation Efom Boris Dolto.

« En milieu ordinaire, l’aménagement pour les étudiants en situation de handicap se concrétise par la mise en place d’adaptations matérielles et de mesures d’accompagnement pédagogiques et administratives. L’Efom est en pointe dans l’accueil concret d’étudiants se destinant aux professions paramédicales », ajoute le Docteur Jacques Samuel, Président du Conseil de surveillance de la Fondation Efom Boris Dolto.

