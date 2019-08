Depuis l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, l’identité de cette profession paraît remise en cause. Pourquoi les conceptions de l’éducation spécialisée semblent-elles statiques ? Pourquoi ses méthodes n’évoluent-elles pas ? Pourquoi le modèle qui sert de base aux institutions médico-sociales ne se renouvelle-t-il pas ? Autant de questions qui parcourent le champ des inadaptations et des handicaps. Ces questions se retrouvent avec une forte connotation affective dans le secteur médico-social, tout particulièrement lorsqu’il s’agit des problématiques liées à la maladie mentale ou à la déficience intellectuelle.

L’ouvrage

Cet ouvrage destiné aux professionnels de l’éducation spécialisée (ES, ETS, ME, AMP, etc.), aux étudiants et personnels en formation ainsi qu’aux professionnels de l’accompagnement paramédical des personnes handicapées, propose aux lecteurs un parcours au fil du temps pour examiner les concepts qui ont construit l’histoire des réponses institutionnelles et des pratiques professionnelles de l’éducation spécialisée.

Ce livre explore la dimension anthropologique de la pensée sur les inadaptations et tente de répondre aux questions centrales sur les problématiques liée à la maladie mentale ou à la déficience intellectuelle.

L’auteur

Psychologue et docteur en anthropologie, Claude Wacjman a longtemps s’est longtemps investit dans la recherche. Elle dirige le département de recherche de l’université Paris Diderot.

En librairie le 28 janvier 2009

“Les fondements de l’éducation spécialisée – Sources, conceptions, méthodes” par Claude Wacjman 256 pages Prix : 23 €