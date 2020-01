Les feuilles d’automne des écrivains handicapés… et des autres

FDFA organise le 16 octobre 2010 à Sciences-Po une rencontre entre des écrivains en situation de handicap, ou ayant écrit sur le handicap et le public. Maudy Piot, psychanalyste et présidente fondatrice de FDFA, Simone Veil, de l’Académie Française et marraine de la journée, Julia Kristeva, psychanalyste et universitaire, Florence Aubenas et Emmanuel Carrère (sous réserve) interviendront autour du thème Les mots porteurs de singularité. Une table ronde/café littéraire animée par Stéphane Paoli, journaliste, réunira une dizaine d’écrivains, handicapés ou non.

Programme (provisoire) :

Matin :

9 h 00 : Accueil des participants

9 h 30 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA

10 h 30 : Interventions de Florence Aubenas et d’Emmanuel Carrère (sous réserve)

11 h 00 : Conférence par Julia Kristeva Maux et paroles (thème à confirmer)

11 h 30 : Table ronde / café littéraire sur le thème Les mots porteur de singularité avec une dizaine d’écrivains handicapés ou non. Animateur : Stéphane Paoli, journaliste

12 h 00 : Echanges avec la salle

13 h 00 : Pause déjeuner libre

Après-midi :

En séance plénière :

14 h 00 : Suite de la Table ronde / café littéraire, animateur : Stéphane Paoli, journaliste

15 h 00 : Echanges avec la salle

Dans le hall, à partir de

14 h 00 : Séance de dédicaces et de rencontres entre les auteurs et le public

Fin de la journée à 18 h 00

Accessibilité totale des débats : traduction en langue française des signes, retranscription en direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programme en caractères agrandis et en Braille.

COMMENT PARTICIPER AUX FEUILLES D’AUTOMNE:

1) Vous êtes auteur en situation de handicap ou valide ayant écrit sur le handicap:

Inscrivez-vous en adressant un courriel à fdfa.asso@free.fr précisant :

– le titre de votre ouvrage et son thème (autobiographie, roman, recueil de poèmes, pièce de théâtre, chansons, dessins, bande dessinée, photographie, calligraphie?),

– l’éditeur (y compris à compte d’auteur),

– l’année de parution.

Indiquez vos nom, prénom, adresse postale, téléphone (fixe et/ou mobile) ainsi que les coordonnées du service de presse de votre éditeur (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, téléphone?).

Toute information complémentaire telle que bref résumé biographique, photo et/ou lien vers un site sur lequel sont proposés vos oeuvres sera la bienvenue.

Comme la manifestation est avant tout destinée à la diffusion d’ouvrages écrits par des personnes en situation de handicap, merci de préciser si tel est le cas pour vous (handicap moteur, sensoriel, psychique, maladies rares ou orphelines, parent de personnes handicapées, etc.) ou si vous êtes universitaire travaillant sur les problématiques du handicap (merci d’indiquer vos titre et fonction).

2)Vous êtes éditeur et avez en catalogue des ouvrages relatifs au handicap ou accessibles aux personnes handicapées (éditions en Braille, en gros caractères, audio livres?) :

Vous souhaitez participer aux Feuilles d’Automne et présenter les ouvrages que vous éditez. Un espace dédié aux éditeurs est réservé lors de la journée.

Merci de nous contacter pour connaître les modalités de partenariat : fdfa.asso@free.fr

3) Vous êtes une fondation, une entreprise, un organisme public ou privé, une association, un syndicat et voulez vous associer à cette manifestation

Parce que les actions de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, et en particulier les « Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres », recoupent vos démarches et positionnements et parce que vous souhaitez communiquer sur la place de la femme en situation de handicap comme citoyenne à part entière, nous pouvons mettre en place une synergie avec vous. Nous contacter pour ce faire.