Les femmes handicapées à la Commission de la condition de la femme

Mirlande Demers était l’une des deux déléguées à la 52e session de la Commission de la condition féminine des Nations Unies. Handicapée et noire, Mirlande milite au sein de plusieurs organisations (droits des femmes, des personnes de couleur, des personnes handicapées et des peuples autochtones).

Mirlande affirme croire en la justice économique et sociale pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Elle décrit ce travail comme central dans son existence, car « le fait de vivre plus d’une oppression à la fois donne une vision particulière et pertinente sur cette question ». En effet, du fait de son appartenance à différents groupes discriminés, Mirlande a une connaissance et des arguments forts sur ce que veut dire être femme, être noire et vivre avec un handicap. Cette multiple dimension, puisque Mirlande est un être indivisible, engendre une discrimination complexe et perverse, résultat de la combinaison de la discrimination basée sur le sexe, la race, le handicap, la classe sociale, etc. que l’on appelle l’intersectionalité.