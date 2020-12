Les femmes fument plus depuis 20 ans

Listen to this article Listen to this article





La consommation de tabac chez les Françaises a augmenté (de 18,9% à 20%), depuis 20 ans d’après l’étude MONICA. [1] En revanche, chez les hommes, le tabagisme a diminué de plus de 15% sur la même période. Des tendances qui pourraient expliquer en partie la baisse de la mortalité par crise cardiaque masculine et non féminine. Les auteurs de l’étude ont mené une enquête auprès de plus de 10 000 personnes entre 35 et 64 ans (en 1985-87, 1995-97, 2005-07), dans trois sites différents : la communauté urbaine de Lille, le Bas-Rhin et la Haute-Garonne.

La proportion d’hommes n’ayant jamais fumé s’est accrue (de 24,7% à 38,2%) et l’âge de la première cigarette masculine est restée stable (17,5 ans).

En revanche la proportion de femmes n’ayant jamais fumé accuse une forte baisse (de 72,4% à 54,6%), et l’âge de la première cigarette féminine est passée de 21,4 ans à 18,8 ans.

L’utilisation de ces données dans un modèle de prédiction des risques a fait apparaître une baisse de 10 à 15% de la mortalité coronaire (par crise cardiaque) attendue chez les hommes, contre une augmentation de 4,9% chez les femmes, entre 1995-97 et 2005-07.

« Les hommes ont réduit leur exposition au tabac de 40 à 24,3%, prédisant une chute de la mortalité coronaire. En revanche, les femmes ont augmenté leur exposition au tabac, conduisant à une hausse de la mortalité cardiaque attendue », a indiqué à l’AFP, un des auteurs de l’étude, Jean Dallongeville (Inserm – Institut Pasteur de Lille).

[1] publiée dans le dernier numéro de l’European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, la revue de la Société européenne de cardiologie.

