Les Européens consomment trop d’antibiotiques sans savoir à quoi ils servent

Selon un sondage Eurobaromètre, 40 % des Européens ont pris des antibiotiques l’an dernier. Mais sans trop savoir vraiment à quoi ils servent : un tiers en ont pris pour soigner une infection virale – rhume ou grippe – affections contre lesquelles ces médicaments sont inutiles. Ils sont d’ailleurs 53 % à penser que les antibiotiques sont efficaces contre les virus, ce qui est totalement faux. Pire, en utilisant des antibiotiques trop fréquemment, on permet la multiplication des résistances microbiennes qui diminuent ou annulent l’efficacité des médicaments là et quand ils sont utiles.

L’enquête montre également que la proportion de consommateurs d’antibiotiques est dans certains pays du sud (Italie, Espagne…) plus que double de celle observée en Allemagne ou en Suède.

Plus que les patients, ce sont sans doute les médecins qui délivrent ces médicaments qu’il conviendrait de mieux informer… ou former.

En savoir plus : http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm