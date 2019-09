Les Etats Généraux du VIH

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France organise, à l’initiative d’un groupe d’associations de lutte contre le sida et en partenariat avec les COREVIH d’Ile-de-France, les premiers « Etats Généraux sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France ». Cet événement se tiendra les 26 et 27 novembre au CNIT, à la Défense.

Ces Etats Généraux font suite aux revendications d’associations, auxquelles Sidaction s’est associée, contre la fermeture et la restructuration des services de prise en charge du VIH au sein des hôpitaux d’Ile de France.

Leur objectif est de faire émerger et de synthétiser les préoccupations, les attentes, les observations et les propositions des usagers, des associations et de tous les acteurs de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans la région. Ce travail permettra d’alimenter la politique régionale de santé et d’éclairer l’ensemble des décideurs concernés.

Le programme et l’organisation de l’événement ont été conçus de manière participative, en veillant à ce que toutes les personnes vivant avec le VIH et les intervenants du champ de la santé puissent donner leur avis librement. A ces fins, une plateforme de débats et d’échange accessible à tous est ouverte à l’adresse suivante : www.etatsgeneraux-vih.fr

Tous les aspects relatifs à la prise en charge globale (accès aux soins, offre de soins, prévention en direction des personnes séropositive, condition de vie) ont été discutés au préalable en groupes de travail associant professionnels de santé, associations et représentants de l’ARS.

Les résultats des travaux seront présentés en séance plénière et discutés en ateliers le 26 novembre prochain. Les restitutions des ateliers se tiendront devant les décideurs le 27 novembre et donnerons lieu à un échange avec la salle.

L’inscription aux Etats Généraux peut être anonyme pour les personnes qui le souhaitent et est totalement gratuite. Pour s’inscrire : www.etatsgeneraux-vih.fr

Source : www.sidaction.org