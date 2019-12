Les « États Généraux de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France » : la place du patient au cœur des échanges

L’ARS Ile-de-France organise sous l’impulsion et en partenariat avec les associations de lutte contre sida et de soutien aux personnes concernées et les COREVIH, les « Etats Généraux sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France ». Cet événement se tiendra les 26 et 27 novembre 2010, au CNIT La Défense, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida. La tenue de ces Etats Généraux intervient dans un contexte nouveau. Les restructurations hospitalières en cours dans la région d’une part, qui nécessitent une connaissance et un partage des attentes, des propositions et des besoins de prise en charge spécifiques des personnes vivant avec le VIH dans notre région.

La récente création de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France et l’essor de la démocratie sanitaire d’autre part, laquelle œuvre pour une nouvelle forme de dialogue et d’échange avec les personnes directement concernées, les associations de lutte contre le sida et les acteurs de santé.

Ce travail permettra d’alimenter la politique régionale de santé et d’éclairer l’ensemble des décideurs concernés.

Le programme et l’organisation de l’événement ont été conçus de façon collégiale par les représentants associatifs, les COREVIH et les organismes publics régionaux dans un enjeu clairement identifié : permettre à chaque personne vivant avec le VIH et aux intervenants du champ de la santé de pouvoir s’exprimer librement sur ce sujet. Ainsi, le recueil de la parole des personnes atteintes a été voulu varié : certaines témoigneront au travers d’enregistrements audio anonymes réalisés à l’occasion de plusieurs rendez-vous collectifs et individuels, d’autres préfèreront participer directement au débat*. Enfin, la plateforme en ligne, www.etatsgeneraux-vih.fr, permet à chacun de témoigner de façon anonyme, à tout moment.

En ce qui concerne la prise en charge globale, les différents aspects du sujet (accès aux soins, offres de soins, prévention en direction des personnes séropositives, conditions et lieux de vie) ont été travaillés au préalable en groupes de travail associant professionnels de santé, associations et représentants de l’ARS. Les résultats des travaux seront présentés en séance plénière et discutés en ateliers le 26 novembre prochain. Les restitutions des ateliers se tiendront devant les décideurs le 27 novembre et donneront lieu à un échange avec la salle.

L’inscription aux Etats Généraux peut être anonyme pour les personnes qui le souhaitent et est totalement gratuite. Pour consulter le programme et s’inscrire : www.etatsgeneraux-vih.fr

Les Etats généraux de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Île de France sont organisés par ‘Agence régionale de santé d’Ile-de-France : http://ars.iledefrance.sante.fr