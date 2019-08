Les établissements pour personnes handicapées en « crise économique »

Deux fédérations du secteur handicap ont dénoncé un manque de moyens qui met en péril l’équilibre financier des établissements spécialisés et risque d’être aggravé par le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2012.

Précisément, le projet de loi prévoit un Objectif national des dépenses d’assurance-maladie (Ondam) dans le secteur médico-social (personnes âgées et personnes handicapées) en hausse de 4,2 % par rapport à 2011, soit une hausse de 6,3 % pour les personnes âgées (environ 400 millions d’euros) et 2,1 % pour les personnes handicapées (+187 millions). Ce dernier chiffre est « l’un des niveaux les plus faibles jamais fixé », déplore l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei). La hausse était par exemple de + 3,3 % entre 2010 et 2011.

« Depuis 5 ans, les évolutions des budgets ont réduit toute marge de manoeuvre pour les associations gestionnaires (d’établissements spécialisés, ndlr) qui, sauf à assumer des déficits sur leurs fonds propres déjà exsangues, sont amenées à ne pas remplacer les personnels ou à recruter des professionnels sous-qualifiés et peu expérimentés », poursuit l’Unapei, qui dit représenter 60 000 familles.

Même son de cloche pour la Fegapei, qui représente 4 000 établissements spécialisés. « Les associations gestionnaires (…) doivent aujourd’hui faire face à une réelle crise économique et sociale », souligne-t-elle.

Pire, elle estime que malgré un Ondam officiellement en hausse de + 3,3 % en 2011, les crédits ont baissé. En effet, selon son directeur général Philippe Calmette, si on tient compte des gels de crédits et du « financement de mesures qui étaient déjà prises », on aboutit à une hausse de « 0,75 % » des crédits. Et si on tient compte de l’inflation (autour de 2 %),

on aboutit à une baisse des enveloppes budgétaires de 1,25 %. D’une année sur l’autre, le périmètre de ce qu’il faut financer avec les crédits alloués est modifié, rendant les comparaisons trompeuses, résume M. Calmette, qui craint que cela ne soit « encore pire » avec le budget 2012.